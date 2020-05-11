Ультрас Луго позвали Василия Кравца на разговор и всей трибуной показали средний палец

Украинский защитник левого фланга испанского "Луго" Василий Кравец вспомнил, как его приняли фанаты клуба сразу после перехода из львовских "Карпат" в 2017 году.

У Василия очень хорошие отношения с ультрас "зелено-белых" из Львова. А вот когда перешел в клуб испанской Сегунды, было очень трудно.

В первом домашнем матче меня позвали ультрас "Луго", которые были за воротами. Я обернулся, а они все начали тыкать мне средние пальцы, вся трибуна!

Сначала Василий не мог понять причины.

А потом оказалось, что это из-за того, что я лайкнул в Instagram украинских фанатов, ультрас "Карпат". А у некоторых из них была свастика. Фанаты "Луго" сказали, что я такой же: расист и мне не нравятся негры. Из-за этого наши отношения с самого начала не сложились.

Все изменилось благодаря вмешательству партнера по команде. Однажды другой футболист "Луго" запостил фотографию с Василием.

Ультрас сказали ему не делать этого, потому что я расист. Он ответил, что Кравец - не расист, а его друг. Сказал, что я не такой, как они обо мне думают. После этого наши отношения наладились.

С тех пор Василий Кравец стал игроком "Леганеса" из Примеры, а сейчас вернулся в "Луго" как арендованный игрок.