Василий Кравец: Ко мне были претензии насчет Зозули, потому что я тоже украинец и выступал в его поддержку

Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец, который выступает в аренде в "Луго", в прямом эфире Инстаграма Playpro вспомнил ситуацию с оскорблениями Романа Зозули со стороны ультрас "Райо Вальекано".

"Ни одни фанаты не поддерживают сильно ультрас "Райо Вальекано". Только читал в новостях, что они и этот депутат (Пабло Иглесиас – прим.) осуждают Зозулю. Но большинство депутатов, клубов, игроков за него.

Конечно, в "Леганесе" были такие игроки, которые говорили, что поддерживают "Райо Вальекано". Говорили, что Зозуля расист, доказывали мне. Первое время я с ними спорил, доказывал. А потом подумал – что я им докажу, если они сами не хотят слушать никаких оправданий или фактов по поводу Ромы.

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И я забил. Хорошо, думайте, что хотите, мне без разницы. Когда они меня спрашивали, поддерживаю ли я Зозулю, то говорил, что поддерживаю. Все это началось, когда сорвался матч.

Ко мне были претензии насчет Зозули, потому что я тоже украинец. Чтоб я ему сказал поудалять какие-то фотографии, чтобы он этого больше не делал, если хочет играть в футбол, а я это слушал. У нас команда поделилась на две части. Одни поддерживали меня, другие – "Райо Вальекано", – сказал Кравец.