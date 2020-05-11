  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Роман Зозуля награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность"
В тренде

Роман Зозуля награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность"

Наши за границей
(3 голосов)

Заслужил

Роман Зозуля награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность"
Новина українською

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".

"Служу народу Украины. Спасибо", – написал Зозуля в Фейсбуке.

Напомним, что Роман не один раз за последние годы в качестве волонтера помогал украинской армии противостоять российской агрессии.

Не так давно футболист вместе с фондом "Народная армия" присоединился к приобретению защитных очков для медиков областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Альбасете
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
11.05.2020 в 21:51
Идём по пути рашкованов.. те за всякую уйню медальки раздают направо и налево
Ответить
+1
-12
Algrab (Костопiль)
11.05.2020 в 22:15
уйня це ти, гівнюк
Ответить
+5
-4
миг-25 (киев)
11.05.2020 в 22:54
Я тебе желаю получить медаль -ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ-насовсем Вали в Бамбасс к своим
Ответить
+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
11.05.2020 в 21:47
Заслужил!
Ответить
+9
-3
Просто Квашин (Харьков)
11.05.2020 в 21:44
Браво ! Мы гордимся тобой Роман ! Это хороший пример настоящего мужика и патриота Украины !
Ответить
+9
-5
Algrab (Костопiль)
11.05.2020 в 21:34
Вітаю!!!
Ответить
+10
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...