Роман Зозуля награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность"
Заслужил
Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".
"Служу народу Украины. Спасибо", – написал Зозуля в Фейсбуке.
Напомним, что Роман не один раз за последние годы в качестве волонтера помогал украинской армии противостоять российской агрессии.
Не так давно футболист вместе с фондом "Народная армия" присоединился к приобретению защитных очков для медиков областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре.
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
11.05.2020 в 21:51
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Algrab (Костопiль)
11.05.2020 в 22:15
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миг-25 (киев)
11.05.2020 в 22:54
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Serega1111 (Киев)
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Просто Квашин (Харьков)
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Algrab (Костопiль)
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