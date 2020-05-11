Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".

"Служу народу Украины. Спасибо", – написал Зозуля в Фейсбуке.

Напомним, что Роман не один раз за последние годы в качестве волонтера помогал украинской армии противостоять российской агрессии.

Не так давно футболист вместе с фондом "Народная армия" присоединился к приобретению защитных очков для медиков областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре.