Валерий Бондаренко: С Фонсекой не общался, а Каштру даже в лицо не видел

Украинский защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, который играет в аренде в "Витории Гимарайнш", рассказал о своем трансфере в Португалию.

- Ты один из ярких примеров украинских футболистов, которые проявили класс и сразу пошли на повышение - из "Скалы" в "Александрию" и из "Александрии" в "Шахтер". Видел ли ты себя в составе "Шахтера" Фонсеки? И что можешь сказать о Паулу, как человеке.

- Конечно, я хотел играть в основном составе "Шахтера", но так как я получил травму на сборах и пропустил основной этап подготовки, мне не удалось закрепиться в стартовом составе и влиться в него по ходу сезона, а с Фонсекой я даже ни разу не говорил, поэтому, не могу сказать, какой он человек.

- В августе ты перешел в состав португальскую "Виторию" на правах аренды, в СМИ приписывали, что ты являешься частью соглашения "Шахтера" в переходе Луиша Каштру в команду, эта информация соответствует действительности, и удалось ли пообщаться с новоиспеченным наставником "Шахтера" на тот момент?

- Начнем с того, что на тот момент я встретился со своим агентом, который мне сообщил, что "Шахтер" не берет меня на сборы, а отдает в аренду в Португалию. С Луишем Каштру мне также не удалось пообщаться, я его даже в лицо не видел.

- Ты отлично начал сезон: выхода в стартовом составе в матчах за попадание в Лигу Европы против "Стяуа", затем со "Стандартом" в группе, однако после травмы руки в октябре, ты все же не смог закрепиться в стартовом составе и часто не попадал в заявку, как считаешь, с чем это связано и как думаешь, уже адаптировался к новому чемпионату?

- Да, начало сезона действительно был неплохим: забил гол, сыграл несколько хороших матчей, но, после операции, когда прошло три месяца и я уже давно восстановился, меня перестали рассчитывать, к тому же тренер сказал, что мне нужно сменить клуб, хотя срок аренды заканчивался только летом. Я уже был готов ехать домой, даже отправил некоторые вещи, но они продали одного из основных защитников и мне пришлось остаться до конца сезона как и указано в контракте. Еще одной из причин было то, что я не знаю португальский язык.

- Сыграв полный матч с "Порту" на их домашнем стадионе, что можешь сказать об уровне поддержки и вообще о чемпионате двух команд, таких как "Порту" и "Бенфика".

- Это был хороший матч, хоть мы его и проиграли, на одном из лучших стадионов, с нереальной поддержки фанатов с обеих сторон. Здесь очень достойный чемпионат, сильные футболисты, хорошая конкуренция, прекрасные стадионы и преданные фанаты футбола. Когда на домашние матчи приходит минимум 20 000 человек это очень заряжает и вдохновляет.

- В декабре проявилась информация, что клуб хочет уменьшить количество арендованных игроков, и под сокращение попадаешь и ты, то есть возвращение летом неизбежно? Хотел бы остаться? Есть желание вернуться в состав "горняков"? Или возможно у тебя другие варианты продолжения карьеры?

- Срок моей аренды в "Витории" подходит к концу, а о продлении аренды никто вопрос не поднимал. О возвращении в "Шахтер", у них уже 4 центральные защитники, плюс они купили еще одного, а это о чем-то говорит. С нынешней ситуации в мире, сложно говорить о том, что нас ждет дальше и какая команда ждет меня. Я бы хотел играть в футбол.