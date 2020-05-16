Вернидуб считает, что сможет улучшить свои знания позиционной атаки в чемпионате Беларуси

Наставник солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб поделился мыслями насчет чемпионата Беларуси по футболу.

— Имеет ли белорусский чемпионат какую-то свою особенность? И видите ли вы как тренер условия для своего развития здесь?

— Везде есть свой опыт: горький или сладкий. Но то, что бросается в глаза, не обижая белорусский чемпионат, это то, что есть 3-4 команды, которые играют с позиции силы. Остальные – просто выстраивают паровозы, автобусы – все что угодно можно сказать. Даже "Витебск", с которым мы в минувшем туре сыграли 0:0, семь туров играл очень неплохо, но с нами дома они почему-то избрали тактику в пять защитников. Сели сзади десять человек… Для меня как тренера польза в том, что надо больше работать над позиционной атакой и научить свою команду вскрывать такую насыщенную оборону. Это нелегкая задача. Что-то добавится в мои знания в плане позиционной атаки. В прошлом году я ездил в Испанию на стажировку. Мне было интересно посмотреть, как испанские тренеры проводят тактические тренировки и как они работают именно над позиционной атакой.

А так, Беларусь – прекрасная страна. Люди прекрасные. Меня все утраивает. Это мой выбор и я должен честно работать. Когда скажут, что не нужно работать – пожмем руки и разойдемся. А пока приложим максимум усилий, чтобы "Шахтер" шел вперед. Задачу никто не снимал. Только вперед – будем работать в этом направлении.

— Для развития футбола важно именно играть в футбол, а не ставить автобусы?

— На мой взгляд, да. Например, тренер может сказать, что тактически переиграл Вернидуба. Но в чем? Что поставил 10 человек сзади? Я тоже могу поставить две линии 5-4-1 – попробуйте вскройте. Всем будет сложно. Тактически переиграть – это найти минусы у команды-соперника и вскрыть оборону. Допустим, раскрою секрет, мы увидели, что со "Славией" можно больше атаковать через фланги: крайние защитники играют очень высоко и не всегда успевают закрывать эти зоны.