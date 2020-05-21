Морозюк: В Ризеспоре меня все устраивает. Кроме турнирного положения команды

Украинский полузащитник турецкого "Ризеспора" Николай Морозюк рассказал в интервью ТК "Футбол", как легионерский опыт повлиял на его собственное мировоззрение.

"Если не восстановление после тяжелой травмы, это самая пауза за все время в футболе. Сначала нам говорили четыре дня, неделю-две и выходим тренироваться. Когда я понял, что это затянется, начало понемногу "накрывать". В последнее время занимаюсь теми вещами, над которыми я раньше смеялся и оно мне стало интересным.

Суперлига выше по уровню за украинский чемпионат, если брать уровень команд в целом. Даже в свои 32 я ставлю себе цель прогрессировать, перебравшись в ряды одного из грандов. Сейчас меня все абсолютно устраивает в "Ризеспоре". Реально все классно, кроме турнирного положения в чемпионате.

Если нет результатов - меняй тактику, правильно? Мы бессмысленно теряли важные очки там, где не было этого делать. Оно нас подломало и затем началась безвыигрышная серия до восьми матчей. Надеюсь, что карантин пойдет нам на пользу, ведь мы нуждались "рекламной паузе" (смеется)", - рассказал Морозюк.