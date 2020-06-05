Зинченко В Манчестер Сити мало кто смотрит футбол

Украинский легионер английского "Манчестер Сити" и игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко рассказал о перенасыщении футболом своих одноклубников.

У нас в команде мало кто смотрит футбол. [Кайл] Уокер говорит, что за всю жизнь посмотрел несколько финалов ЛЧ.

На самом деле я могу его понять, потому футбола очень много. Утром приезжаешь и когда сезон продолжается, едешь на базу на 8 часов. А приезжаешь домой выжатый, как лимон. А после этого еще футбол смотреть? Ну куда?