Зинченко В Манчестер Сити мало кто смотрит футбол
Хватает изнурительных тренировок
Украинский легионер английского "Манчестер Сити" и игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко рассказал о перенасыщении футболом своих одноклубников.
У нас в команде мало кто смотрит футбол. [Кайл] Уокер говорит, что за всю жизнь посмотрел несколько финалов ЛЧ.
На самом деле я могу его понять, потому футбола очень много. Утром приезжаешь и когда сезон продолжается, едешь на базу на 8 часов. А приезжаешь домой выжатый, как лимон. А после этого еще футбол смотреть? Ну куда?
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Источник:Міля
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