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Зинченко В Манчестер Сити мало кто смотрит футбол

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Хватает изнурительных тренировок

Зинченко В Манчестер Сити мало кто смотрит футбол
Новина українською

Украинский легионер английского "Манчестер Сити" и игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко рассказал о перенасыщении футболом своих одноклубников.

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У нас в команде мало кто смотрит футбол. [Кайл] Уокер говорит, что за всю жизнь посмотрел несколько финалов ЛЧ.

На самом деле я могу его понять, потому футбола очень много. Утром приезжаешь и когда сезон продолжается, едешь на базу на 8 часов. А приезжаешь домой выжатый, как лимон. А после этого еще футбол смотреть? Ну куда?

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В статье: Кайл Уокер Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко тренировка
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Источник:
Міля

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