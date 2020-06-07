Футбольный агент: У Зинченко было намерение получить российский паспорт

Футбольный агент Олег Еремин рассказал, что футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко мог получить российское гражданство, когда выступал в ФК "Уфа" (в 2015-16 г.г).

"Я имел непосредственное отношение к трансферу Зинченко в "Уфу". Была ситуация, когда он приехал из Донецка и долгое время не мог здесь найти команду, мотался по просмотрам, играл в КФК. И причиной проблем был не уровень его подготовки и мастерства, а то, что клубы боялись заключать с ним договор, поскольку за этим следовали разбирательства с ФК "Шахтер" с неизвестными последствиями.

Мне удалось убедить Шамиля Газизова в том, что последствия могут быть достаточно предсказуемыми, и имеет смысл рискнуть и взять этого парня как минимум на контракт.

Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Насколько я знаю, такое намерение было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение в сборную Украины, и все вопросы отпали", – сказал Еремин.

Напомним, что Зинченко выступал за сборную Украины всех возрастов, а в национальной сборной впервые сыграл в 2015-м году в матче против Испании.