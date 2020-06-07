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Футбольный агент: У Зинченко было намерение получить российский паспорт

Наши за границей
(2 голосов)

Но процесс получения гражданства затянулся

Футбольный агент: У Зинченко было намерение получить российский паспорт
Новина українською

Футбольный агент Олег Еремин рассказал, что футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко мог получить российское гражданство, когда выступал в ФК "Уфа" (в 2015-16 г.г).

"Я имел непосредственное отношение к трансферу Зинченко в "Уфу". Была ситуация, когда он приехал из Донецка и долгое время не мог здесь найти команду, мотался по просмотрам, играл в КФК. И причиной проблем был не уровень его подготовки и мастерства, а то, что клубы боялись заключать с ним договор, поскольку за этим следовали разбирательства с ФК "Шахтер" с неизвестными последствиями.

Мне удалось убедить Шамиля Газизова в том, что последствия могут быть достаточно предсказуемыми, и имеет смысл рискнуть и взять этого парня как минимум на контракт.

Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Насколько я знаю, такое намерение было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение в сборную Украины, и все вопросы отпали", – сказал Еремин.

Напомним, что Зинченко выступал за сборную Украины всех возрастов, а в национальной сборной впервые сыграл в 2015-м году в матче против Испании.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манчестер Сити "Уфа" Александр Зинченко
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Источник:
sport24

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Комментарии (6)
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Astor Astor (Одесса)
07.06.2020 в 14:13
Даже если так и было, то этот агент показал другим людям, стоит ли иметь дело с такой балаболкой. Это как адвокат начнет рассказывать всякую хню о своих старых клиентах.
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 14:00
Видно що він ватноголовець...
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+1
-2
absurdlight (Kiev)
07.06.2020 в 13:56
Почти было получилось «за $$$ можно и Родину продать». :)
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+2
-2
Astor Astor (Одесса)
07.06.2020 в 14:14
Почему почти? Родину продать как раз удалось, в 1991 году. Правда, вместо обещанного бабла большинство оказалось на полном антоне, но то таке - бывает :).
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+1
-1
dex ter (Харків)
07.06.2020 в 13:25
жаль, что не получил(( на одного малороса в сборной было бы меньше
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+1
-2
avatar
Инспектор ( )
07.06.2020 в 13:50
Может фейк? Зина клялся что даже не помышлял
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+2
-2


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