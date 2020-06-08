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Пушка от Зубкова и 10-й гол украинца в сезоне. Ференцварош одержал уверенную победу

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Подопечные Реброва обыграли дома "Диошдьёр"

Пушка от Зубкова и 10-й гол украинца в сезоне. Ференцварош одержал уверенную победу
Новина українською

В матче 27-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" дома обыграл "Диошдьёр" 3:0.

Второй гол хозяев в этой встрече забил атакующий полузащитник Александр Зубков - украинец поразил ворота соперников на 54-й минуте. Этот гол стал для 23-летнего Зубкова уже 10-м в текущем сезоне. Всего Александр провел в нынешней кампании 37 матчей и отдал 10 голевых передач.

После 27 туров команда под руководством Сергея Реброва закрепилась на первом месте в турнирной таблице, опережая второй "Фехервар" на 9 очков.

Вашему вниманию видео гола Зубкова в этом матче

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт) Диошдьер (Венгрия) чемпионат Венгрии Александр Зубков
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