Пушка от Зубкова и 10-й гол украинца в сезоне. Ференцварош одержал уверенную победу

В матче 27-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" дома обыграл "Диошдьёр" 3:0.

Второй гол хозяев в этой встрече забил атакующий полузащитник Александр Зубков - украинец поразил ворота соперников на 54-й минуте. Этот гол стал для 23-летнего Зубкова уже 10-м в текущем сезоне. Всего Александр провел в нынешней кампании 37 матчей и отдал 10 голевых передач.

После 27 туров команда под руководством Сергея Реброва закрепилась на первом месте в турнирной таблице, опережая второй "Фехервар" на 9 очков.

Вашему вниманию видео гола Зубкова в этом матче