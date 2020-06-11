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Fotospor: Луческу настоятельно рекомендовал президенту Фенербахче пригласить Реброва

Наши за границей
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Турецкие СМИ не унимаются

Fotospor: Луческу настоятельно рекомендовал президенту Фенербахче пригласить Реброва
Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу настоятельно рекомендовал президенту "Фенербахче" Али Коча пригласить в клуб украинского специалиста Сергея Реброва, сообщает Fotospor.

Луческу заверил руководителя, что Ребров умеет работать с молодыми футболистами и сможет обходиться без серьезных финансовых вливаний на трансферы.

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Данная информация натолкнула Коча на размышления, так как из-за проблем клуба с финансовым фейр-плей, "Фенер" будет вынужден в ближайшее время серьезно затянуть пояса.

Ранее сообщалось, что трансферного бюджета в клубе не будет, а "Фенербахче" будет ориентироваться на свободных агентов и своих молодых воспитанников.

Также отметим, что несмотря на весь ажиотаж в турецкой прессе сам Ребров, как и его агент, отрицают связи с турецким клубом.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Ференцварош (Будапешт)
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