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Арарат-Армения обыграл Арарат. Украинцы забили по голу

Наши за границей
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В Армении свои разборки

Арарат-Армения обыграл Арарат. Украинцы забили по голу
Новина українською

Вчера (11 июня) в Армении состоялись матчи 22-го тура чемпионата страны, в котором "Арарат-Армения" принимал просто "Арарат".

Хозяева оказались сильнее и выиграли со счетом 4:2.

Стоит отметить, что за "Арарат-Армению" (победителей) забил гол украинский защитник Сергей Вакуленко, а за "Арарат" (проигравших) отличился наш соотечественник Денис Дедечко.

Запутались? Лидер прогнозируемо обыграл аутсайдера. "Арарат-Армения" идет в таблице на правом месте, "Арарат" – на последнем. Но забили два украинца.

Арарат-Армения – Арарат 4:2

Голы: Вакуленко (22), Гуффран (44), Лима (52, 90 – оба с пенальти) – Дедечко (11), Фибел (55)

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В статье: Арарат (Ереван) Арарат-Армения (Ереван)
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