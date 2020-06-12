Арарат-Армения обыграл Арарат. Украинцы забили по голу
В Армении свои разборки
Вчера (11 июня) в Армении состоялись матчи 22-го тура чемпионата страны, в котором "Арарат-Армения" принимал просто "Арарат".
Хозяева оказались сильнее и выиграли со счетом 4:2.
Стоит отметить, что за "Арарат-Армению" (победителей) забил гол украинский защитник Сергей Вакуленко, а за "Арарат" (проигравших) отличился наш соотечественник Денис Дедечко.
Запутались? Лидер прогнозируемо обыграл аутсайдера. "Арарат-Армения" идет в таблице на правом месте, "Арарат" – на последнем. Но забили два украинца.
Арарат-Армения – Арарат 4:2
Голы: Вакуленко (22), Гуффран (44), Лима (52, 90 – оба с пенальти) – Дедечко (11), Фибел (55)
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