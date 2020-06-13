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Экс-защитник Динамо забил и удалился в матче чемпионата Эстонии

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В матче также голом отметился другой украинец - Александр Сафронов

Экс-защитник Динамо забил и удалился в матче чемпионата Эстонии
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В матче 7-го тура чемпионата Эстонии "Левадия" и "Таммека" сыграли в результативную ничью с 2:2.

В составе хозяев голами отметились сразу два украинца - это защитники Зураб Очигава и Александр Сафронов. Примечательно, что 25-летний Очигава сначала забил на 31-й минуте встречи, а на 45-й был удален с поля.

В составе "Левадии" полный матч провел ещё один украинец - бывший форвард полтавской "Ворсклы" Юрий Коломоец.

После 7 туров "Левадия" занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстает от лидера на 3 очка.

Чемпионат Эстонии. 7-й тур

Левадия — Таммека 2:2 (1:1)
Голы: Очигава, 31, Сафронов, 90+2 — Коскор, 3, Веелма, 82
Удаления: Очигава (Л), 45, Рейнкорт (Т), 89

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В статье: Левадия (Таллинн) Зураб Очигава Александр Сафронов
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