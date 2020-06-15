Украинец Вакуленко забил в чемпионате Армении во втором матче подряд

Сегодня, 15 июня, в чемпионате Армении был сыгран один матч 23-го тура чемпионата страны, в котором "Ноа" принимал "Арарат-Армению".

Хозяева довольно быстро открыли счет (7 минута), однако гости усилиями украинца Сергея Вакуленко отыгрались в середине первого тайма.

В итоге, матч так и завершился со счетом 1:1.

Стоить отметить, что несмотря на ничью "Арарат-Армения" продолжает уверенно лидировать в чемпионате, имея задел от ближайшего преследователя ("Алашкерт", у которого, впрочем, есть один матч в запасе) в 7 очков.