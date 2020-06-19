Гол Жерсона Родригеса не помог Анкарагюджю зацепить очки в матче с лидером чемпионата Турции

28 тур турецкой Суперлиги открылся матчем, в котором "Анкарагюджю" Жерсона Родригеса принимал лидера чемпионата – "Истанбул".

"Киевлянин", который играет в "Анкарагюджю" в аренде, вышел в стартовом составе и даже открыл счет в матче – уже на 12-й минуте вингер реализовал пенальти.

Впрочем, дальше для хозяев все пошло не так гладко. После перерыва гости забили дважды и смогли добыть волевую победу.

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1:2. "Истанбул" продолжает гонку за титулом, а "Анкарагюджю" напротив находится в зоне вылета, продолжая бороться за спасение.

Гол Родригеса: