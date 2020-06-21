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Зубков – об интересе Фенербахче: Мой агент общается на эту тему

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Зубков – об интересе Фенербахче: Мой агент общается на эту тему
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Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков, выступающий на правах аренды за "Ференцварош", прокомментировал трансферные слухи об интересе к нему со стороны "Фенербахче".

"Я не в курсе подробностей, эти вопросы решают между собой клубы, также мой агент общается на эту тему. Сейчас я игрок "Ференцвароша", – сказал Зубков Meta-ratings.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов предложить за аренду Зубкова 1 млн евро.

На счету Зубкова 10 голов и 12 результативных передач в 41 матче за "Ференцварош" в этом сезоне.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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