Зубков – об интересе Фенербахче: Мой агент общается на эту тему

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков, выступающий на правах аренды за "Ференцварош", прокомментировал трансферные слухи об интересе к нему со стороны "Фенербахче".

"Я не в курсе подробностей, эти вопросы решают между собой клубы, также мой агент общается на эту тему. Сейчас я игрок "Ференцвароша", – сказал Зубков Meta-ratings.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов предложить за аренду Зубкова 1 млн евро.

На счету Зубкова 10 голов и 12 результативных передач в 41 матче за "Ференцварош" в этом сезоне.