Зубков – об интересе Фенербахче: Мой агент общается на эту тему
Украинец может перебраться в турецкую Суперлигу
Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков, выступающий на правах аренды за "Ференцварош", прокомментировал трансферные слухи об интересе к нему со стороны "Фенербахче".
"Я не в курсе подробностей, эти вопросы решают между собой клубы, также мой агент общается на эту тему. Сейчас я игрок "Ференцвароша", – сказал Зубков Meta-ratings.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов предложить за аренду Зубкова 1 млн евро.
На счету Зубкова 10 голов и 12 результативных передач в 41 матче за "Ференцварош" в этом сезоне.
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