Шахтер выручил с продажи Зубкова 1 миллион евро – СМИ
Стали известны детали сделки
"Шахтер" выручил 1 миллин евро с продажи Александра Зубкова "Ференцварошу". Об этом сообщают венгерские СМИ.
Напомним, украинец подписал с новым клубом контракт на 4 года.
Transfermarkt оценивает футболиста в 950 тысяч евро.
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Источник:zbirna.com
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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 15:15
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Инспектор ( )
28.06.2020 в 14:11
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аалекс ( Крым)
28.06.2020 в 13:20
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Металлист Харьков
28.06.2020 в 13:17
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