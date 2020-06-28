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Шахтер выручил с продажи Зубкова 1 миллион евро – СМИ

Наши за границей
(2 голосов)

Стали известны детали сделки

Шахтер выручил с продажи Зубкова 1 миллион евро – СМИ
Новина українською

"Шахтер" выручил 1 миллин евро с продажи Александра Зубкова "Ференцварошу". Об этом сообщают венгерские СМИ.

Напомним, украинец подписал с новым клубом контракт на 4 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 950 тысяч евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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(2 голосов)
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Источник:
zbirna.com
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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 15:15
Нормальный вариант, хотя ценник конечно мизерный на фоне всяких цыган типа Мбапе и Неймаров. Лучше чем на банке однозначно.
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0
0
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Инспектор ( )
28.06.2020 в 14:11
Клок шерсти
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0
-3
аалекс ( Крым)
28.06.2020 в 13:20
Думаю, что через год, венгры продадут Зубкова за 5-6 млн, но для этого нужна игровая практика на европейском уровне. Шахтер, к сожалению, не может ему предложить место в основе. Удачи парню.
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+3
0
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Металлист Харьков
28.06.2020 в 13:17
Повезло пацану !
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+1
-1


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