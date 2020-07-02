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Альбасете сыграл вничью с Алькорконом, Зозуля отдал второй ассист в сезоне

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Результативное действие от украинца

Альбасете сыграл вничью с Алькорконом, Зозуля отдал второй ассист в сезоне
Новина українською

В четверг в Сегонде состоялось несколько матчей 37-го тура, в одном из которых "Альбасете" Романа Зозули принимал "Алькоркон".

Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут, при этом отдав голевой пас на 57-й минуте.

В итоге, поединок завершился со счетом 1:1.

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Отметим, что это второй голевой пас украинского форварда в сезоне Сегунды. Также на счету Зозули 3 гола.

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В статье: Роман Зозуля Алькоркон Альбасете
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