Альбасете сыграл вничью с Алькорконом, Зозуля отдал второй ассист в сезоне
Результативное действие от украинца
В четверг в Сегонде состоялось несколько матчей 37-го тура, в одном из которых "Альбасете" Романа Зозули принимал "Алькоркон".
Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут, при этом отдав голевой пас на 57-й минуте.
В итоге, поединок завершился со счетом 1:1.
Отметим, что это второй голевой пас украинского форварда в сезоне Сегунды. Также на счету Зозули 3 гола.
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