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Соболь: В УПЛ не планирую возвращаться. Хочу попасть в чемпионат из топ-5

Наши за границей
(1 голосов)

Амбициозные планы защитника Брюгге и Шахтера

Соболь: В УПЛ не планирую возвращаться. Хочу попасть в чемпионат из топ-5
Новина українською

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь, права на которого принадлежат "Шахтеру", в эфире ТК "Футбол" поделился своими дальнейшими планами и прокомментировал слухи об интересе со стороны клубов АПЛ.

"За чемпионатом Украины слежу, но не планирую возвращаться. Хочется оставаться в Европе. Есть желание постараться попасть в чемпионат из топ-5. Это нелегко.

Нужно проявить себя в Бельгии. Это тоже очень сильный чемпионат. Все мысли и желания о том, чтобы оставаться в Европе.

Я не расстроился, что "Шахтер" не продал меня. У меня была цель - оставаться в "Брюгге" как можно дольше. Я не вникал в переговоры между клубами. "Брюгге" стремился меня оставить. Пожалуй, клубы пришли к наилучшему решению. Мне приятно слышать, что "Брюгге" на меня рассчитывает.

При каких условиях я вернусь в "Шахтер"? Если "Брюгге" не согласится меня оставлять, пользуясь опцией выкупа.

Интерес из АПЛ? Я читал об этом из новостей. Конкретики не было. Естественно, хочется играть в Англии, к этому нужно стремиться. Если будет предложение, я бы согласился", - сказал Соболь.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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fanat_football (Херсон)
03.07.2020 в 22:46
У этого любителя московии рот когда-нибудь закрытым бывает?
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0
-2
Astor Astor (Одесса)
03.07.2020 в 22:54
Поскачи, жывотнае.
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0
0


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