Соболь: В УПЛ не планирую возвращаться. Хочу попасть в чемпионат из топ-5

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь, права на которого принадлежат "Шахтеру", в эфире ТК "Футбол" поделился своими дальнейшими планами и прокомментировал слухи об интересе со стороны клубов АПЛ.

"За чемпионатом Украины слежу, но не планирую возвращаться. Хочется оставаться в Европе. Есть желание постараться попасть в чемпионат из топ-5. Это нелегко.

Нужно проявить себя в Бельгии. Это тоже очень сильный чемпионат. Все мысли и желания о том, чтобы оставаться в Европе.

Я не расстроился, что "Шахтер" не продал меня. У меня была цель - оставаться в "Брюгге" как можно дольше. Я не вникал в переговоры между клубами. "Брюгге" стремился меня оставить. Пожалуй, клубы пришли к наилучшему решению. Мне приятно слышать, что "Брюгге" на меня рассчитывает.

При каких условиях я вернусь в "Шахтер"? Если "Брюгге" не согласится меня оставлять, пользуясь опцией выкупа.

Интерес из АПЛ? Я читал об этом из новостей. Конкретики не было. Естественно, хочется играть в Англии, к этому нужно стремиться. Если будет предложение, я бы согласился", - сказал Соболь.