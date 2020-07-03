Украинец Слюсар за 6 минут оформил дубль в матче чемпионата Беларуси
Славия обыграла Слуцк
В пятницу 3 июля матчем "Славия" – "Слуцк" стартовал 16-й тур чемпионата Беларуси.
В стартовом составе "Славии" вышли два украинца – защитник Юрий Пантя и форвард Максим Слюсар, причем последний оформил дубль за шесть минут, забив на 5-й и 11-й минуте матча (второй гол – с пенальти).
В итоге, матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Славии".
Также отметим, что в составе Слуцка на второй тайм вышел украинец Юрий Тетеренко, однако смог отметиться лишь желтой карточкой.
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