Селюк: Уфа нечестно забрала Зинченко у Шахтера, воспользовавшись ситуацией 2014 года

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о переходе украинца Александра Зинченко из "Шахтера" в "Уфу" в 2015 году.

"Я говорил, говорю и буду говорить, что в успехе Зинченко никакой заслуги "Уфы" нет. Зинченко играл в Лиге чемпионов за "Шахтер", его с оттуда знали и вели, и поэтому забрали в "Манчестер Сити". А "Уфа" к этому, поверьте мне, никакого отношения не имеет, кроме того, что поступила не совсем корректно, забрав Зинченко у "Шахтера".

Учитывая всю ту непростую ситуацию с Донецком, переездом и так далее... В принципе, с точки зрения порядочности, ситуация попахивает говнецом, так что на нее не надо каждый раз обращать внимания. Они поэтому и судились. Они же нечестно забрали его у "Шахтера", а пользуясь ситуацией 2014 года, когда некоторым пришлось уезжать. "Уфа" тогда внутреннюю компенсацию заплатила "Шахтеру" и всё", – сказал Селюк.

Зинченко выступал за молодёжную команду "Шахтера" с 2010 по 2014 годы. Летом 2014 года футболист вместе с семьей перебрался в Россию, но "Шахтер" по-прежнему оставался собственником прав на футболиста. В результате, Зинченко оказался в "Уфе" в феврале 2015 года. За игрока российский клуб заплатил украинскому около 150 тысяч евро.