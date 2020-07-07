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Один из героев. Артем Кравец получил оценку за победу над Бешикташем

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Лучший на втором этаже

Один из героев. Артем Кравец получил оценку за победу над Бешикташем
Новина українською

Украинский легионер, нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец вчера провел удачный матч против "Бешикташа" (3:1).

Форвард турецкого клуба и национальной сборной Украины забил третий гол своей команды на 86 минуте. А еще через минуту главный тренер Роберт Просинечки его заменил.

За эффективные действия в матче украинец получил оценку 7.86 от аналитиков WhoScored (общекомандный рейтинг "Кайсериспора" - 6.99).

У Кравца второй самый высокий балл среди игроков обеих команд. Самую высокую оценку получил атакующий хавбек того же "Кайсериспора" Хасан Хусейн Асар (8.8), который сделал дубль в этом матче.

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На счету Артема 3 удара по воротам, из них один неточный.

В украинца было 39 касаний к мячу, он выполнил 22 передачи, из них точными были 12 (55%). Еще одна передача Кравца была "ключевой". Однажды Артем во время игры в защите также выполнил вынос мяча.

В игре на втором этаже Кравец выиграл 6 единоборств (55% из всех 11 - 3 в обороне и 8 - в нападении) и по этому показателю Артем - лучший в составе обеих команд.

Дважды украинского легионера лишали мяча, столько же раз он нарушал правила.

После 30 матчей "Кайсериспор" Артема Кравца занимает 14 строчку в турнирной таблице из 18 команд.

Один из героев. Артем Кравец получил оценку за победу над Бешикташем - изображение 1

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В статье: Артем Кравец Роберт Просинечки Кайсериспор (Турция) WhoScored
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