Один из героев. Артем Кравец получил оценку за победу над Бешикташем

Украинский легионер, нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец вчера провел удачный матч против "Бешикташа" (3:1).

Форвард турецкого клуба и национальной сборной Украины забил третий гол своей команды на 86 минуте. А еще через минуту главный тренер Роберт Просинечки его заменил.

За эффективные действия в матче украинец получил оценку 7.86 от аналитиков WhoScored (общекомандный рейтинг "Кайсериспора" - 6.99).

У Кравца второй самый высокий балл среди игроков обеих команд. Самую высокую оценку получил атакующий хавбек того же "Кайсериспора" Хасан Хусейн Асар (8.8), который сделал дубль в этом матче.

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На счету Артема 3 удара по воротам, из них один неточный.

В украинца было 39 касаний к мячу, он выполнил 22 передачи, из них точными были 12 (55%). Еще одна передача Кравца была "ключевой". Однажды Артем во время игры в защите также выполнил вынос мяча.

В игре на втором этаже Кравец выиграл 6 единоборств (55% из всех 11 - 3 в обороне и 8 - в нападении) и по этому показателю Артем - лучший в составе обеих команд.

Дважды украинского легионера лишали мяча, столько же раз он нарушал правила.

После 30 матчей "Кайсериспор" Артема Кравца занимает 14 строчку в турнирной таблице из 18 команд.