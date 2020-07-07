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Безус: Не воспринимаю Днепр-1 как продолжение Днепра. Отношусь к нему не очень позитивно

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Хавбек рассказал, почему Днепр-1 - это не Днепр

Безус: Не воспринимаю Днепр-1 как продолжение Днепра. Отношусь к нему не очень позитивно
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Украинский хавбек бельгийского "Гента" Роман Безус, который в свое время поиграл в "Днепре", высказал свое мнение относительно нынешнего клуба СК "Днепр-1".

"Днепр-1" я не воспринимаю, как продолжение "Днепра". Это совсем другая команда, к которой я отношусь не очень позитивно. Она для меня не создана "с чиста". Были непонятные моменты – как они начали играть сразу во Второй лиге и так далее. Но я общаюсь с их капитаном – Сергеем Кравченко. Слежу за некоторыми игроками, смотрю некоторые игры. Немного работал с их главным тренером, он мне импонировал.

Сказать, что болею против них – нет. Но не скажу, что отношусь к этому нормально. Не хочу никого обманывать", - сказал Безус.

Напомним, что за "Днепр" безус отыграл 1,5 года, после чего летом 2016 перешел в "Сент-Трюйден".

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В статье: Роман Безус Гент СК Днепр-1 Днепр
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Источник:
ТК Футбол

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