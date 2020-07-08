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Transfermarkt: Хачериди подешевел почти в два раза, Нойок - один из самых дорогих игроков чемпионата Беларуси

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Миля остается на прежнем уровне

Transfermarkt: Хачериди подешевел почти в два раза, Нойок - один из самых дорогих игроков чемпионата Беларуси
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Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Беларуси.

На данный момент одним из двух самых дорогих футболистов местной Высшей лиги является украинский хавбек "Динамо-Брест" Александр Нойок, цена на которого не изменилась и составляет 1,2 млн евро. Украинец делит первую строчку в общем зачете с сербом Николой Античем из "Шахтера".

На втором месте среди украинцев расположился Евгений Хачериди. При этом, цена на Хачериди упала почти в два раза и сейчас составляет 500 тысяч евро (было 950 тысяч).

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Третий среди украинцев – Андрей Бацула из минского "Динамо" - оценен порталом в 450 тысяч евро.

Среди украинцев подорожали лишь два футболиста – Максим Слюсар из "Славии" на 50 тысяч евро, теперь – 300 тысяч; защитник "Минска" Евгений Чаговец тоже стал дороже на 50 тысяч евро, его цена – 200 тысяч.

Цена на Артема Милевского не изменилась – форвард стоит 100 тысяч евро.

Transfermarkt: Хачериди подешевел почти в два раза, Нойок - один из самых дорогих игроков чемпионата Беларуси - изображение 1
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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Динамо (Минск) Александр Нойок Андрей Бацула Славия (Мозырь) Динамо (Брест) ФК Минск Евгений Чаговец Максим Слюсар
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