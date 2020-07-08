Transfermarkt: Хачериди подешевел почти в два раза, Нойок - один из самых дорогих игроков чемпионата Беларуси
Миля остается на прежнем уровне
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Беларуси.
На данный момент одним из двух самых дорогих футболистов местной Высшей лиги является украинский хавбек "Динамо-Брест" Александр Нойок, цена на которого не изменилась и составляет 1,2 млн евро. Украинец делит первую строчку в общем зачете с сербом Николой Античем из "Шахтера".
На втором месте среди украинцев расположился Евгений Хачериди. При этом, цена на Хачериди упала почти в два раза и сейчас составляет 500 тысяч евро (было 950 тысяч).
Третий среди украинцев – Андрей Бацула из минского "Динамо" - оценен порталом в 450 тысяч евро.
Среди украинцев подорожали лишь два футболиста – Максим Слюсар из "Славии" на 50 тысяч евро, теперь – 300 тысяч; защитник "Минска" Евгений Чаговец тоже стал дороже на 50 тысяч евро, его цена – 200 тысяч.
Цена на Артема Милевского не изменилась – форвард стоит 100 тысяч евро.