Назовите украинских игроков, выступавших в ТОП-5 чемпионатах. КВИЗ

Украинские футболисты всегда пользовались спросом за рубежом, правда, в сильнейших чемпионатах их было не так уж и много. Если взять ТОП-5, а именно Англию, Италию, Испанию, Германию и Францию, то за годы Независимости в высших дивизионах этих стран хотя бы один матч сыграли 38 футболистов. В нашем следующем квизе мы предлагаем вам всех их вспомнить. Как всегда, в левой колонке будет подсказка - клубы, за которые выступал игрок. Фамилии можно вводить как на украинском, так и на русском языке. Важное уточнение: в пяти случаях нужно вписать и фамилию, и имя игроков. На прохождение квиза у вас есть семь минут.