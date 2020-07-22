Нойок и Милевский вернулись к тренировкам в общей группе Динамо

Украинские легионеры "Динамо-Брест" Артем Милевский и Александр Нойок вылечились от коронавируса и уже провели с командой первую после карантина тренировку.

Об этом сообщил в своем Инстаграме сам Артем Милевский.

А вот защитник Евгений Хачериди, который также переболел коронавирусом, судя по всему, все еще находится на самоизоляции и проходит необходимые медицинские процедуры.

Ранее сообщалось о том, что общее количество зараженных в клубе достигло 16 человек (из них 11 футболистов), среди которых и украинцы Александр Нойок, Евгений Хачериди и Артем Милевский. Из-за вспышки заболевания были перенесены два матча брестской команды.