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Беларусь. Украинец Слюсар спас для своей команды ничью для 90+5 минуте

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Славия сотворила камбэк

Беларусь. Украинец Слюсар спас для своей команды ничью для 90+5 минуте
Новина українською

19-й тур чемпионата Беларуси начался двумя пятничными матчами, в одном из которых брестский Рух принимал Славию (Мозырь).

Игра развивалась довольно интенсивно, и к 76-й минуте хозяева имели комфортное преимущество в счете – 3:1.

Впрочем, гости смогли переломить ход матча ив концовке вырвали ничью, причем на 90+5 минуте последний гол в матче с пенальти забил украинский форвард Максим Слюсар – 3:3.

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В статье: Славия (Мозырь) Рух (Брест) Максим Слюсар
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