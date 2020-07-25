Беларусь. Украинец Слюсар спас для своей команды ничью для 90+5 минуте
Славия сотворила камбэк
19-й тур чемпионата Беларуси начался двумя пятничными матчами, в одном из которых брестский Рух принимал Славию (Мозырь).
Игра развивалась довольно интенсивно, и к 76-й минуте хозяева имели комфортное преимущество в счете – 3:1.
Впрочем, гости смогли переломить ход матча ив концовке вырвали ничью, причем на 90+5 минуте последний гол в матче с пенальти забил украинский форвард Максим Слюсар – 3:3.
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