Официально: Чигринский подписал новый контракт с АЕКом

Украинский защитник афинского "АЕКа" Дмитрий Чигринский решил продлить контракт с греческим грандом. По информации пресс-службы клуба, центрбек поставил свою подпись под новым трудовым договором до 2021 года.

Напомним, ранее Чигринский был недоволен предложением "АЕКа" о пролонгации соглашения, так как желал получить договор на два года. Им даже заинтересовался "Стяуа".

Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι!



????ΑΕΚ FC is delighted to announce that Dmytro Chygrynskiy has signed a new contract, which will keep him at the club until June 2021#aekfc #summertransfers #ourlegends #ourhistory #aekfamily #chygry2021 pic.twitter.com/CfYHgwg3Ig — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 27, 2020

Ранее Чигринский выступал за "Шахтер", "Днепр" и "Барселону". За "АЕК" Дмитрий играет с 2016 года. За 4 года украинец вышел на поле в 101 матче за греков в рамках всех турниров (5 голов). В 2018-м году Чигринский стал чемпионом страны в составе афинян.