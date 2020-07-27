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Официально: Чигринский подписал новый контракт с АЕКом

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Дмитрий остается в Греции

Официально: Чигринский подписал новый контракт с АЕКом
Новина українською

Украинский защитник афинского "АЕКа" Дмитрий Чигринский решил продлить контракт с греческим грандом. По информации пресс-службы клуба, центрбек поставил свою подпись под новым трудовым договором до 2021 года.

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Напомним, ранее Чигринский был недоволен предложением "АЕКа" о пролонгации соглашения, так как желал получить договор на два года. Им даже заинтересовался "Стяуа".

Ранее Чигринский выступал за "Шахтер", "Днепр" и "Барселону". За "АЕК" Дмитрий играет с 2016 года. За 4 года украинец вышел на поле в 101 матче за греков в рамках всех турниров (5 голов). В 2018-м году Чигринский стал чемпионом страны в составе афинян.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины)
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Источник:
AEK

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Комментарии (1)
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Камонплей
27.07.2020 в 13:48
хм...але ж до 21го він в нього автоматично продовжився. Схоже або грошей докинули, або новий договір все ж 1+1.
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