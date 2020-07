Официально: Чигринский подписал новый контракт с АЕКом

Украинский защитник афинского "АЕКа" Дмитрий Чигринский решил продлить контракт с греческим грандом. По информации пресс-службы клуба, центрбек поставил свою подпись под новым трудовым договором до 2021 года.

Напомним, ранее Чигринский был недоволен предложением "АЕКа" о пролонгации соглашения, так как желал получить договор на два года. Им даже заинтересовался "Стяуа".

Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι!



????ΑΕΚ FC is delighted to announce that Dmytro Chygrynskiy has signed a new contract, which will keep him at the club until June 2021#aekfc #summertransfers #ourlegends #ourhistory #aekfamily #chygry2021 pic.twitter.com/CfYHgwg3Ig