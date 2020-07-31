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Бельгия, Нидерланды и Португалия. Селтик намерен отдать Шведа в аренду

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Марьян за весь прошлый сезон наиграл всего 40 минут

Бельгия, Нидерланды и Португалия. Селтик намерен отдать Шведа в аренду
Новина українською

Украинский вингер "Селтика" Марьян Швед, который почти не играл в завершившемся сезоне, с большой долей вероятности следующий сезон проведет в аренде.

По информации Glasgow Times, шотландский клуб твердо намерен отдать игрока в аренду и сейчас работает над вариантами.

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По информации источника, к Шведу проявляют интерес клубы из Бельгии, Нидерландов и Португалии.

Напомним, что в минувшем сезоне украинец сыграл за "кельтов" всего 3 матча во всех турнирах (40 минут в общей сложности), в которых забил 1 гол.

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В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед
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