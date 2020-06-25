Ребров: Не хочу подтверждать или опровергать интерес к Шведу

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал информацию об интересе его клуба к украинскому вингеру "Селтика" Марьяну Шведу.

"Мы всегда стремимся улучшить состав, но я не хочу подтверждать или опровергать интерес к Шведу.

Конечно, я был бы рад поработать с еще одним украинцем в составе, но есть ряд игроков на разных позициях, на которые мы хотели бы подписать", - сказал Ребров в комментарии Daily Record.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что к Шведу также проявляют интерес и в Бельгии.