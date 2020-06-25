  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ребров: Не хочу подтверждать или опровергать интерес к Шведу
В тренде

Ребров: Не хочу подтверждать или опровергать интерес к Шведу

Наши за границей
(1 голосов)

Дыма без огня не бывает?

Ребров: Не хочу подтверждать или опровергать интерес к Шведу
Новина українською

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал информацию об интересе его клуба к украинскому вингеру "Селтика" Марьяну Шведу.

"Мы всегда стремимся улучшить состав, но я не хочу подтверждать или опровергать интерес к Шведу.

Конечно, я был бы рад поработать с еще одним украинцем в составе, но есть ряд игроков на разных позициях, на которые мы хотели бы подписать", - сказал Ребров в комментарии Daily Record.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что к Шведу также проявляют интерес и в Бельгии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Селтик (Глазго) Ференцварош (Будапешт) Марьян Швед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...