Дедечко забил победный гол в Суперкубке Армении

Сегодня проходил матч за Суперкубок Армении - "Ной" победил "Арарат-Армению" 2:1.

Победный гол на свой счет записал полузащитник Денис Дедечко - украинец поразил ворота соперника в экстра-тайме, на 99-й минуте. 33-летний Дедечко перешел в "Ной" буквально неделю назад.

Примечательно, что этот трофей стал для "Ноя" всего лишь вторым в истории клуба.