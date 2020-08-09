Дедечко забил победный гол в Суперкубке Армении
"Ной" украинца обыграл "Арарат-Армению"
Сегодня проходил матч за Суперкубок Армении - "Ной" победил "Арарат-Армению" 2:1.
Победный гол на свой счет записал полузащитник Денис Дедечко - украинец поразил ворота соперника в экстра-тайме, на 99-й минуте. 33-летний Дедечко перешел в "Ной" буквально неделю назад.
Примечательно, что этот трофей стал для "Ноя" всего лишь вторым в истории клуба.
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