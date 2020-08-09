  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Дедечко забил победный гол в Суперкубке Армении
В тренде

Дедечко забил победный гол в Суперкубке Армении

Наши за границей
(1 голосов)

"Ной" украинца обыграл "Арарат-Армению"

Дедечко забил победный гол в Суперкубке Армении
Новина українською

Сегодня проходил матч за Суперкубок Армении - "Ной" победил "Арарат-Армению" 2:1.

Победный гол на свой счет записал полузащитник Денис Дедечко - украинец поразил ворота соперника в экстра-тайме, на 99-й минуте. 33-летний Дедечко перешел в "Ной" буквально неделю назад.

Примечательно, что этот трофей стал для "Ноя" всего лишь вторым в истории клуба.

THE SUPERCUP IS OURS ???? #fcnoah #wenoah

Публикация от FC NOAH (@noah.footballclub)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Дедечко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...