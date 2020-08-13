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Академия Пушкаша отдала в аренду Артема Фаворова

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Академия Пушкаша отдала в аренду Артема Фаворова
Новина українською

Бронзовый призер чемпионата Венгрии сезона 2019/2020 "Академия Пушкаша", отдала в аренду контракт украинского опорного полузащитника Артема Фаворова клуба "Залаэгерсег", сообщает официальний сайт клуба.

До конца июня 2021 Артему придется перебраться в городок на западе Венгрии.

В прошлом сезоне "Залаэгерсег" занял 7 позицию в национальном чемпионате Венгрии (всего - 12 команд).

Артем в составе "Академии Пушкаша" провел 10 матчей, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу. Контракт с клубом у Фаворова рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Артем Фаворов Академия Пушкаша (Венгрия)
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