Академия Пушкаша отдала в аренду Артема Фаворова
На весь сезон
Бронзовый призер чемпионата Венгрии сезона 2019/2020 "Академия Пушкаша", отдала в аренду контракт украинского опорного полузащитника Артема Фаворова клуба "Залаэгерсег", сообщает официальний сайт клуба.
До конца июня 2021 Артему придется перебраться в городок на западе Венгрии.
В прошлом сезоне "Залаэгерсег" занял 7 позицию в национальном чемпионате Венгрии (всего - 12 команд).
Артем в составе "Академии Пушкаша" провел 10 матчей, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу. Контракт с клубом у Фаворова рассчитан до лета 2022 года.
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