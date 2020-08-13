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Александр Рыбка покинул азербайджанский клуб

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Стал свободным агентом

Александр Рыбка покинул азербайджанский клуб
UA-Футбол
Новина українською

ФК "Сабаил" объявил об уходе Александра Рыбки.

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Украинский вратарь покидает азербайджанский клуб. Там он провел последние полтора сезона. За это время выходил на поле 22 раза, в которых пропустил 24 гола. Восемь игр отстоял на ноль.

Отметим, что в Украине Рыбка больше всего запомнился игрой за "Динамо" и "Шахтер".

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В статье: Александр Рыбка Сабаил
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