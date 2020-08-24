Пишу со свадьбы. Зинченко объяснил критические высказывания после вылета Ман Сити из ЛЧ

Александра Зинченко, игрока левого фланга "Манчестер Сити" и полузащитника национальной сборной Украины, раскритиковали в Англии за высказывания его и жены Влады Седан в адрес главного тренера команды Хосепа Гвардиолы после поражения манчестерцев от французского "Лиона" (1:3) в 1/4 ЛЧ.

Зинченко оставил сообщение на английском языке в своем Инстаграме и заверил, что не говорил ничего плохого и не осуждал тактику команды.

Ребята, не искажайте мои слова! Я объяснял, что мы, как игроки, понимаем, какой эффект имеет тактика. Учитывая наш опыт мы должны были адаптироваться к ней. В тот вечер мы проиграли "Лиону", но это не значит, что тренер ошибся. Если вы посмотрите мои прошлые интервью, как я отзывался в них о тренере - вы поверите мне. Он - номер один.