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Пишу со свадьбы. Зинченко объяснил критические высказывания после вылета Ман Сити из ЛЧ

Наши за границей
(2 голосов)

Оправдывается

Пишу со свадьбы. Зинченко объяснил критические высказывания после вылета Ман Сити из ЛЧ
Новина українською

Александра Зинченко, игрока левого фланга "Манчестер Сити" и полузащитника национальной сборной Украины, раскритиковали в Англии за высказывания его и жены Влады Седан в адрес главного тренера команды Хосепа Гвардиолы после поражения манчестерцев от французского "Лиона" (1:3) в 1/4 ЛЧ.

Зинченко оставил сообщение на английском языке в своем Инстаграме и заверил, что не говорил ничего плохого и не осуждал тактику команды.

Ребята, не искажайте мои слова! Я объяснял, что мы, как игроки, понимаем, какой эффект имеет тактика. Учитывая наш опыт мы должны были адаптироваться к ней. В тот вечер мы проиграли "Лиону", но это не значит, что тренер ошибся. Если вы посмотрите мои прошлые интервью, как я отзывался в них о тренере - вы поверите мне. Он - номер один.

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Второе, по поводу моей жены. Она - и журналист, и болельщик. Во время сезона она ездила с нами на все гостевые и домашние матчи, потому что она - большой болельщик "Манчестер Сити". На том видео вы увидели ее эмоции прямо после матча. Она выразила свое мнение, как это делают и другие фанаты.

Но она хотела только сделать нас лучше. Мы понимаем, что она не должна была постить это в соцсетях, потому что она - моя жена. Но она не пыталась выразить журналистское мнение о тренере, просто выразила разочарование как болельщица.

Я пишу это прямо с нашей свадьбы. Вместо того, чтобы наслаждаться этим незабываемым моментом. Но я делаю это потому, что не могу оставить все как есть. Надеюсь на ваше понимание.

Пишу со свадьбы. Зинченко объяснил критические высказывания после вылета Ман Сити из ЛЧ - изображение 1

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Влада Седан
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Комментарии (8)
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Металлист Харьков
24.08.2020 в 15:41
Жена - просто болельщик ??? Ты идиот или прикинулся ??? Она что высказалась по поводу команды Мариуполь ??? Два деб...ла - это сила ((( Ты не мужик , если позволяешь такое своей бабе нести , и ещё защищаешь её (((( Ты должен отбутсать её ногами за это и выгнать на х... Твоей карьере и хорошей жизни богатой - капец ((( Ты никому не будешь нужен (((( Таких уродов не любят нигде (((
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0
-1
Wille_kiev (Украина)
24.08.2020 в 15:45
По ходу, урод здесь только один и это ты, ещё й конкретный сексист. Каждый человек имеет своё мнение и вправе его выразить. Хотя по твоим словам, ты животное скорее, чем человек, поэтому и мнение твоё никому не интересно...
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0
0
аалекс ( Крым)
24.08.2020 в 15:21
Заднюю включил, но я думаю, что это мало что изменит.
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+1
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
24.08.2020 в 15:20
..."she wanted us to do better" -- это не "она хотела сделать нас лучше", это "она хотела, чтобы мы лучше играли". Плюс он, бедняга, опечатался и вмето "wedding" (свадьба) написал "weeding", что может означать "прополка сорняков", а может и что-то вроде "накурка". Получается смешно, "я тут должен укуриться сейчас, но вместо того, чтобы наслаждаться этим моментом, я вам пишу". Хотя это многое бы объясняло, конечно.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
24.08.2020 в 15:20
тупые люди в количестве две штуки.. Если мужик позволяет жене вмешиваться в свои рабочие дела, пиши-пропало... Зинченко еще глупее, чем я думал..
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+2
-1
TJSoccer (Харьков)
24.08.2020 в 15:03
после свадьбы сразу за вещами и в другой клуб поедет
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+1
0
support (Kyiv)
24.08.2020 в 14:59
Будет эпичным потерять шанс на игрока ротации из-за мнения жены-болельщика
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0
vadooo (Слатино)
24.08.2020 в 14:52
Ссыканула балаболка !
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+2
-1


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