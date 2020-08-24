Пишу со свадьбы. Зинченко объяснил критические высказывания после вылета Ман Сити из ЛЧ
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Александра Зинченко, игрока левого фланга "Манчестер Сити" и полузащитника национальной сборной Украины, раскритиковали в Англии за
Зинченко оставил сообщение на английском языке в своем Инстаграме и заверил, что не говорил ничего плохого и не осуждал тактику команды.
Ребята, не искажайте мои слова! Я объяснял, что мы, как игроки, понимаем, какой эффект имеет тактика. Учитывая наш опыт мы должны были адаптироваться к ней. В тот вечер мы проиграли "Лиону", но это не значит, что тренер ошибся. Если вы посмотрите мои прошлые интервью, как я отзывался в них о тренере - вы поверите мне. Он - номер один.
Второе, по поводу моей жены. Она - и журналист, и болельщик. Во время сезона она ездила с нами на все гостевые и домашние матчи, потому что она - большой болельщик "Манчестер Сити". На том видео вы увидели ее эмоции прямо после матча. Она выразила свое мнение, как это делают и другие фанаты.
Но она хотела только сделать нас лучше. Мы понимаем, что она не должна была постить это в соцсетях, потому что она - моя жена. Но она не пыталась выразить журналистское мнение о тренере, просто выразила разочарование как болельщица.
Я пишу это прямо с нашей свадьбы. Вместо того, чтобы наслаждаться этим незабываемым моментом. Но я делаю это потому, что не могу оставить все как есть. Надеюсь на ваше понимание.