Жена Зинченко: Тактика Сити против Лиона - зашквар. Это полностью прокол Гвардиолы

Журналистка Влада Седан, и в частности жена защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко поделилась мыслями насчет вылета "горожан" в 1/4 Лиги чемпионов от "Лиона".

"Ничего не хочется говорить, вы сами все видели. Я не футболист, не тренер, не критик и не аналитик. Понимаю, что мое мнение не авторитетно. Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но мягко говоря, чтобы не матюкаться, это полностью прокол Гвардиолы.

В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для "Сити" – это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в 3 центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову.

У меня просто нет слов, потому что иметь такой состав... Посмотрите, какие люди играют в "Сити", какая лавка запасных. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира.

Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, – "Бавария". Одно дело – вылетать от "Баварии", а другое – вылетать от "Лиона". Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", – рассказала Влада Седан.