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Жена Зинченко: Тактика Сити против Лиона - зашквар. Это полностью прокол Гвардиолы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Влада Седан прокомментировала поражение "Ман Сити" в 1/4 ЛЧ

Жена Зинченко: Тактика Сити против Лиона - зашквар. Это полностью прокол Гвардиолы
Новина українською

Журналистка Влада Седан, и в частности жена защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко поделилась мыслями насчет вылета "горожан" в 1/4 Лиги чемпионов от "Лиона".

"Ничего не хочется говорить, вы сами все видели. Я не футболист, не тренер, не критик и не аналитик. Понимаю, что мое мнение не авторитетно. Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но мягко говоря, чтобы не матюкаться, это полностью прокол Гвардиолы.

В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для "Сити" – это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в 3 центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову.

У меня просто нет слов, потому что иметь такой состав... Посмотрите, какие люди играют в "Сити", какая лавка запасных. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира.

Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, – "Бавария". Одно дело – вылетать от "Баварии", а другое – вылетать от "Лиона". Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", – рассказала Влада Седан.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Пеп Гвардиола Олимпик (Лион) Влада Седан
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Комментарии (4)
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adidas77 (Cумы)
22.08.2020 в 19:52
Конечно Влада написала немного примитивно, так как не эксперт.Но по сути, что она не верно сказала? Все понимают, что Гвардиола перехитрил в этом матче сам себя и свою команду.Естественно это поражение тренера, как впрочем и всегда бывает.Выигрывает команда, проигрывает тренер!
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Andreyko (Вінниця)
22.08.2020 в 19:49
мабуть, хтось з МС вилетить, бо багато пише і коментує, як не він то його седан
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Инспектор ( )
22.08.2020 в 19:40
Гвардиола прочитает, Саше с лавки не слезать.
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ts0y (Чернигов)
22.08.2020 в 19:46
И это в лучшем случае))
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