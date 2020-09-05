Григорчук возглавит солигорский Шахтер – Трибуна
Украинский специалист близок к назначению
Украинский специалист Роман Григорчук в ближайшее время возглавит солигорский "Шахтер", сообщает Трибуна.
Напомним, в конце августа команду покинул Юрий Вернидуб. Клуб сообщил, что тренер ушел "по семейным обстоятельствам".
Последним местом работы 55-летнего Григорчука была "Астана", которую он покинул в январе 2020 года.
В минувшем сезоне Григорчук привел клуб к победе в чемпионате и Суперкубке Казахстана, а также вывел "Астану" в групповой раунд Лиги Европы.
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Источник:Трибуна
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