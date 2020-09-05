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Григорчук возглавит солигорский Шахтер – Трибуна

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Украинский специалист близок к назначению

Григорчук возглавит солигорский Шахтер – Трибуна
Новина українською

Украинский специалист Роман Григорчук в ближайшее время возглавит солигорский "Шахтер", сообщает Трибуна.

Напомним, в конце августа команду покинул Юрий Вернидуб. Клуб сообщил, что тренер ушел "по семейным обстоятельствам".

Последним местом работы 55-летнего Григорчука была "Астана", которую он покинул в январе 2020 года.

В минувшем сезоне Григорчук привел клуб к победе в чемпионате и Суперкубке Казахстана, а также вывел "Астану" в групповой раунд Лиги Европы.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск)
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Источник:
Трибуна
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