Григорчук возглавит солигорский Шахтер – Трибуна

Украинский специалист Роман Григорчук в ближайшее время возглавит солигорский "Шахтер", сообщает Трибуна.

Напомним, в конце августа команду покинул Юрий Вернидуб. Клуб сообщил, что тренер ушел "по семейным обстоятельствам".

Последним местом работы 55-летнего Григорчука была "Астана", которую он покинул в январе 2020 года.

В минувшем сезоне Григорчук привел клуб к победе в чемпионате и Суперкубке Казахстана, а также вывел "Астану" в групповой раунд Лиги Европы.