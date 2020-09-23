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Зубков рассказал, как тренера Реброва называют в Будапеште

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Любят венгры нашего тренера

Зубков рассказал, как тренера Реброва называют в Будапеште
Новина українською

Украинский хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков рассказал ТК Футбол о поддержке тренера Сергея Реброва в Венгрии.

Я настроен забирать себе место в составе, сейчас не чувствую никакого дискомфорта. Дальше - "Мольде", они хотят в группу Лиги чемпионов. Как и мы. Легко точно не будет, но тренерский штаб предоставит нам видеоматериал по сопернику, разберем сильные и слабые стороны.

Конечно, все живут этой мечтой и верят, что мы сможем пройти дальше. По отзывам людей на улице, все очень счастливы. Сергей Станиславович [Ребров] здесь - номер 1, вопросов никаких никогда не возникает. Я венгерский не понимаю, но, как я вижу, его многие поддерживают, называют Мистером его.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
ТК Футбол
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