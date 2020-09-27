Ярмоленко начнет матч против Вулвз на скамейке запасных
Мойес снова оставил Андрея на замене
В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" примет "Вулверхэмптон".
"Молотобойцы" обьявили стартовый состав на этот поединок. Украинский вингер Андрей Ярмоленко начнет эту встречу на скамейке запасных.
В текущем сезоне АПЛ 30-летний Ярмоленко принял участие в двух матчах. А в матче 3-го раунда Кубка английской лиги против "Халл Сити", Андрей
Our line-up for this evening's match...#WHUWOL pic.twitter.com/JvRd9D22F4— West Ham United (@WestHam) September 27, 2020
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...