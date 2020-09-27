Ярмоленко начнет матч против Вулвз на скамейке запасных

В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" примет "Вулверхэмптон".

"Молотобойцы" обьявили стартовый состав на этот поединок. Украинский вингер Андрей Ярмоленко начнет эту встречу на скамейке запасных.