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Ярмоленко начнет матч против Вулвз на скамейке запасных

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Ярмоленко начнет матч против Вулвз на скамейке запасных
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В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" примет "Вулверхэмптон".

"Молотобойцы" обьявили стартовый состав на этот поединок. Украинский вингер Андрей Ярмоленко начнет эту встречу на скамейке запасных.

В текущем сезоне АПЛ 30-летний Ярмоленко принял участие в двух матчах. А в матче 3-го раунда Кубка английской лиги против "Халл Сити", Андрей оформил дубль и отдал две голевые передачи.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вулверхэмптон АПЛ Вест Хэм (Лондон)
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