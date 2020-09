Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка лиги с Эвертоном

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 4-го раунда Кубка английской лиги против Халла.

Поединок начнется в 21:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл за Вест Хэм 4 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Интересно, что последний раз в стартовом составе своей команды Андрей выходил неделю назад на матч Кубка лиги с Халлом (5:1), в котором сделал дубль и отдал два ассиста . При этом, весь поединок АПЛ с Вулверхэмптоном (4:0) на прошедших выходных украинец просидел в запасе.

???? Back in Cup action again tonight, and here's how we line up!



???? Noble returns

⚒ Rice slots into defence

???????? Haller up top#EVEWHU pic.twitter.com/1Qf5qkUz5W