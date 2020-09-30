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Михайленко возглавил кипрский Пафос - СМИ

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О назначении скоро объявят официально

Михайленко возглавил кипрский Пафос - СМИ
Новина українською

Экс-тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко возглавил кипрский "Пафос", сообщает Трибуна.

Все детали контракта между сторонами уже улажены и о назначении клуб скоро объявит официально.

На данный момент, после 5-ти туров чемпионата Кипра, "Пафос" с двумя очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице, что и привело к смене тренера.

Напомним, что за "Пафос" выступают украинцы Артур Рудько и Орест Кузик.

Также отметим, что Михайленко в бытность игрока выступал на Кипре, играя в 2007-2009 годах за АПОП.

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В статье: Дмитрий Михайленко Пафос
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Источник:
Трибуна

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