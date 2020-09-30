Малиновский отдал голевую передачу в матче с Лацио

Украинский полузащитник " Аталанты " Руслан Малиновский отдал голевую передачу в матче 1-го тура серии А против "Лацио".

Украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 61-й минуте отдал голевой пас на Алехандро Гомеса, который забил 4-й гол команды в матче.

К 80-й минуте матча счет 4:1 в пользу "Аталанты".

Напомним, что для Малиновского это второй матч в сезоне и первое результативное действие.