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Малиновский отдал голевую передачу в матче с Лацио

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Первое результативное действие украинца в сезоне

Малиновский отдал голевую передачу в матче с Лацио
Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отдал голевую передачу в матче 1-го тура серии А против "Лацио".

Украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 61-й минуте отдал голевой пас на Алехандро Гомеса, который забил 4-й гол команды в матче.

К 80-й минуте матча счет 4:1 в пользу "Аталанты".

Напомним, что для Малиновского это второй матч в сезоне и первое результативное действие.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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