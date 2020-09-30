Малиновский отдал голевую передачу в матче с Лацио
Первое результативное действие украинца в сезоне
Украинский полузащитник "
Украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 61-й минуте отдал голевой пас на Алехандро Гомеса, который забил 4-й гол команды в матче.
К 80-й минуте матча счет 4:1 в пользу "Аталанты".
Напомним, что для Малиновского это второй матч в сезоне и первое результативное действие.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...