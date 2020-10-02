Харатин: В прошлом году был интерес из Германии
Но без конкретики
Хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин признался, что в прошлом году к нему проявлял интерес клуб из чемпионата Германии.
"В прошлом году был интерес из Германии, но ко мне никто не подходил и ничего не говорил.
Всегда что-то говорят, когда получается достичь какого-то успеха. Конкретики не было", - сказал Харатин.
Напомним, что Харатин перешел в "Ференцварош" из "Зари" в январе 2019 года, и с того момента сыграл за венгерский клуб 70 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 асисстов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...