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Харатин: В прошлом году был интерес из Германии

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Но без конкретики

Харатин: В прошлом году был интерес из Германии
Новина українською

Хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин признался, что в прошлом году к нему проявлял интерес клуб из чемпионата Германии.

"В прошлом году был интерес из Германии, но ко мне никто не подходил и ничего не говорил.

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Всегда что-то говорят, когда получается достичь какого-то успеха. Конкретики не было", - сказал Харатин.

Напомним, что Харатин перешел в "Ференцварош" из "Зари" в январе 2019 года, и с того момента сыграл за венгерский клуб 70 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 асисстов.

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В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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