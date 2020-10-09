Стоимость Андрея Лунина выросла на 300 000 евро
Последствия перехода в "Реал"
Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Испании. Так, голкипер Реала Андрей Лунин подорожал на 300 000 евро.
Ранее стоимость вратаря составляла 2,7 млн евро, а теперь, после возвращения из аренды в Реал, оценивается в 3 миллиона евро.
21-летний украинец вошел в топ-25 самых дорогих голкиперов Ла Лиги. Он делит двадцать третьей место с вратарем Уэска Альваро Фернандесом.
Самым дорогим футболистом испанского чемпионата остается Лионель Месси, несмотря на потерю в цене 12 млн евро.
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
09.10.2020 в 12:24
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Харьковчанин (Харків)
09.10.2020 в 12:38
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