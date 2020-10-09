Стоимость Андрея Лунина выросла на 300 000 евро

Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Испании. Так, голкипер Реала Андрей Лунин подорожал на 300 000 евро.

Ранее стоимость вратаря составляла 2,7 млн евро, а теперь, после возвращения из аренды в Реал, оценивается в 3 миллиона евро.

21-летний украинец вошел в топ-25 самых дорогих голкиперов Ла Лиги. Он делит двадцать третьей место с вратарем Уэска ​​Альваро Фернандесом.

Самым дорогим футболистом испанского чемпионата остается Лионель Месси, несмотря на потерю в цене 12 млн евро.