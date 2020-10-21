Официально: Дмитрий Михайленко - наставник кипрского Пафоса

Украинский 47-летний тренер Дмитрий Михайленко возглавил "Пафос" из Кипра.

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Деталей подписания контракта с экс-тренером "Днепра-1" в "Пафосе" не называют.

"Поздравляем дома, Тренер", - написано на Инстаграм-аккаунте Пафоса.