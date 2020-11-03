  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Чигринский залечил повреждение и готовится к матчу с Зарей
В тренде

Чигринский залечил повреждение и готовится к матчу с Зарей

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец пропустил три матча своей команды, но к Заре будет готов

Чигринский залечил повреждение и готовится к матчу с Зарей
Новина українською

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Как сообщает греческое издание Gazzetta, Дмитрий будет доступен к матчу 3-го тура Лиги Европы против "Зари".

Напомним, что Чигринский пропустил два последних матча чемпионата и поединок Лиги Европы с "Лестром" из-за проблем с бицепсом.

Также отметим, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Чигринский Заря (Луганск) АЕК (Афины)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...