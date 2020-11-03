Чигринский залечил повреждение и готовится к матчу с Зарей

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Как сообщает греческое издание Gazzetta, Дмитрий будет доступен к матчу 3-го тура Лиги Европы против " Зари ".

Напомним, что Чигринский пропустил два последних матча чемпионата и поединок Лиги Европы с "Лестром" из-за проблем с бицепсом.

Также отметим, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.