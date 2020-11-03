Чигринский залечил повреждение и готовится к матчу с Зарей
Украинец пропустил три матча своей команды, но к Заре будет готов
Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский вернулся к тренировкам в общей группе команды.
Как сообщает греческое издание Gazzetta, Дмитрий будет доступен к матчу 3-го тура Лиги Европы против "
Напомним, что Чигринский пропустил два последних матча чемпионата и поединок Лиги Европы с "Лестром" из-за проблем с бицепсом.
Также отметим, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.
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