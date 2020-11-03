Яремчук назвал цель Гента и призвал играть в свой лучший футбол
У украинца хет-трик в последнем матче
Форвард "Гента" украинский легионер
- Важная победа. Не только для меня, но и для команды. Это было обидно, когда первый гол отменили из-за ВАР, но, к счастью, мне удалось забить еще, это мой первый хет-трик за "Гент". Это вознаграждение за упорный труд, дает дополнительную мотивацию на предстоящие матчи.
Мы очень активно начали игру. После 0:1 мы продолжали играть. Мы хотим развиваться и улучшаться каждый день. Эта победа даст хороший импульс перед встречей в ЛЕ с "Црвеной Звездой".
Лига Европы очень важна для всех нас. Наша цель – показать себя в Европе, играть в свой лучший футбол, – цитирует Яремчука официальный сайт "Гента".
Популярное сейчас
- Временный президент Барселоны: Нам нужно сократить расходы на 300 миллионов
- АПЛ. Лидс на своем поле крупно уступает Лестеру
- Санжар: Не считаю, что Шахтер выше классом Боруссии
- Ребров рассказал о величине штрафа в Ференцвароше за отсутствие маски
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО