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Яремчук назвал цель Гента и призвал играть в свой лучший футбол

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У украинца хет-трик в последнем матче

Яремчук назвал цель Гента и призвал играть в свой лучший футбол
Новина українською

Форвард "Гента" украинский легионер Роман Яремчук рассказал о матче с "Васланд-Бевереном" (4:1).

- Важная победа. Не только для меня, но и для команды. Это было обидно, когда первый гол отменили из-за ВАР, но, к счастью, мне удалось забить еще, это мой первый хет-трик за "Гент". Это вознаграждение за упорный труд, дает дополнительную мотивацию на предстоящие матчи.

Мы очень активно начали игру. После 0:1 мы продолжали играть. Мы хотим развиваться и улучшаться каждый день. Эта победа даст хороший импульс перед встречей в ЛЕ с "Црвеной Звездой".

Лига Европы очень важна для всех нас. Наша цель – показать себя в Европе, играть в свой лучший футбол, – цитирует Яремчука официальный сайт "Гента".

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В статье: Роман Яремчук Гент
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