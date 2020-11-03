Яремчук назвал цель Гента и призвал играть в свой лучший футбол

Форвард "Гента" украинский легионер Роман Яремчук рассказал о матче с "Васланд-Бевереном" (4:1).

- Важная победа. Не только для меня, но и для команды. Это было обидно, когда первый гол отменили из-за ВАР, но, к счастью, мне удалось забить еще, это мой первый хет-трик за "Гент". Это вознаграждение за упорный труд, дает дополнительную мотивацию на предстоящие матчи.

Мы очень активно начали игру. После 0:1 мы продолжали играть. Мы хотим развиваться и улучшаться каждый день. Эта победа даст хороший импульс перед встречей в ЛЕ с "Црвеной Звездой".

Лига Европы очень важна для всех нас. Наша цель – показать себя в Европе, играть в свой лучший футбол, – цитирует Яремчука официальный сайт "Гента".