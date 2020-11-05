Михалик: В Локомотиве я провел хорошие годы. Стал чемпионом, выиграл три Кубка России

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик в интервью журналу "Футбол" рассказал, как он в 2013 году переходил из киевского "Динамо" в московский "Локомотив".

— В футбольном плане вы много приобрели от "Локомотива"?

— Я провел в "Локомотиве" хорошие годы. Стал чемпионом, выиграл три Кубка России. После 2013 года украинский чемпионат стал быстро терять в силе, страну массово покидали ведущие легионеры, клубы исчезали с географической карты, и вы сами прекрасно понимаете, по каким причинам.

— Суркис же бесплатно вас отпустил в "Локомотив"?

— Там интересная история сложилась. Я пришел к Суркису. Знаете, как говорят: в "Динамо" сложно попасть, но еще труднее оттуда уйти. Говорю президенту: "Игорь Михайлович, за семь с половиной лет я в вашем кабинете был всего два раза".

В "Динамо" были легионеры, которые к Суркису через день ходили. Плакались — того не хватает, этого подай, денег мало. Я никогда не ходил и ничего не просил. "Да, предъявить тебе нечего", — говорит Суркис (улыбается).

У меня тогда родился сын, и, мне кажется, Суркис поначалу подумал, что я буду просить надбавки. Но у меня тогда не клеилось в "Динамо", и я хотел что-то изменить, о чем прямо сказал Суркису. Игорь Михайлович просил подумать, остаться на год, мол, может все переменится. Но я хотел играть, пускай даже с потерей финансов.

— Вы сказали Суркису, что уходите именно в "Локомотив"?

— В том-то и дело, что варианта с "Локомотивом" еще не было. Естественно, Суркис поинтересовался, куда я намылился. Но отнесся с пониманием, добавив, чтобы я ехал к Блохину, и если он меня отпустит, то, соответственно, и он отпустит безвозмездно.

Я переговорил с Блохиным. Пожали руки, он меня по-отцовски обнял, и мы полюбовно простились. Через пару дней встретился с Кучуком в Киеве. Он уже знал, что возглавит "Локомотив", и пригласил меня.