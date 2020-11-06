Бьём своих, чужие не боятся. Итоги Еврокубковой недели украинцев за границей

Еврокубковая неделя украинцев за границей была не менее тяжёлой, чем украинских команд. "Ференцварош", "Брюгге" и "Аталанта" разгромно уступили дома, "Слован" - в гостях. "Гент" вновь проиграл. И даже разгромная победа команды Александра Зинченко не обещает ему место в стартовом составе на матч против "Ливерпуля". На сто процентов порадовал лишь АЕК. Но и он - за счёт украинцев.

Лига Чемпионов

В первом туре никакой результат не мог испортить праздник возвращения в групповой турнир Лиги Чемпионов. Во втором результат был добыт. А вот после третьего в "Ференцвароше" уже реально грустны. Как поведал Сергей Ребров, игроки в раздевалке чувствовали себя так, будто проиграли финал. В 14-ти Еврокубковых матчах до начала группового турнира они лишь однажды проиграли первый тайм. В групповом - все три. Дважды подряд пропуская ранний гол. А во втором тайме, как и против "Барселоны", бросили играть в концовке, из-за чего пропустили слишком лёгкие голы. Недостойно такого турнира.

Ребров проиграл ставку на двух новых игроков в левой части обороны. Правоногий правый защитник по амплуа Ботка сразу же упустил Куадрадо, неповоротливый Двали ожидаемо не выдержал уровень. Гол вновь вышедшего на замену Франка Боли во втором матче подряд заставляет подумать об отказе от "фальшивой девятки".

Ну а пасы назад вратарю, приведшие к двум дурацким голевым ошибкам - следствие желания упорно разыгрывать через короткий пас. Хавбек команды Давид Сигер говорит, что так она научится играть в футбол, и что болельщики не хотят видеть "бей-беги". Но это слишком примитивное суждение.

Позитив, конечно, есть. В первом тайме Фради играли не хуже соперника. Правый защитник Ловренчич действовал ещё активнее, чем Куадрадо, скопление вингеров Зубкова и Нгуена в центре, как и во втором тайме матча против "Динамо", позволяло организовывать комбинации и уплотнять центр поля. Аутсайдер и вправду не боялся работы с мячом, искал его и её, пытался доминировать. Тренер соперника Андреа Пирло говорил об обилии ошибок "Юве", и технических, и в принятии решений, его капитан Джорджо Кьеллини сетовал на слишком медленный темп в первом тайме. Но ведь разгромный счёт на табло.

Игорь Харатин явно добавил по сравнению с провалом против "Динамо". Он пасовал с точностью 99 процентов (!), среди полузащитников и игроков атаки обеих команд был первым по числу касаний мяча и передач. Руководил работой команды с мячом в первом тайме. Вот только обострял крайне редко, слишком часто отступал к линии обороны, что облегчало начало атак соперникам. Редко ввязывался в дуэли. Зубков (80 минут) как раз касался мяча мало. Но четырежды - в штрафной Щесны. Должен был попадать с 14-ти метров без опеки. И в дуэлях был активен, выиграв пять из десяти. Хотя часто терял мяч (9).

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"Манчестер Сити" гораздо легче в Лиге Чемпионов, чем в АПЛ. За три матча первого турнира он забил столько же мячей, сколько за шесть матчей второго - девять. В последних четырёх в лиге не забивал больше одного, а в трёх в ЛЧ - по три. В том числе и "Олимпиакосу" во вторник (3:0). Потому Александру Зинченко не следует огорчаться из-за статуса запасного. Побеждать в Лиге Чемпионов всегда почётно, здесь можно выстроить хороший плацдарм для прорыва. Впервые за 13 месяцев "Сити" не пропустил в трёх матчах подряд. В двух из них играл украинец. Уже неплохо после полного аута в начале сезона.

"Знакомый Зинченко. Отличные выбор позиции и понимание игры, отличная поддержка атаки, но зевки в обороне. И регресс во втором тайме", - заявил Manchester Evening News. Другие СМИ согласились. 18 потерь мяча - худший результат на поле. Но ведь это вылилось лишь в один удар в створ ворот Эдерсона и одну его грубую ошибку. Оба эпизода - не в зоне Александра. А его прямой оппонент на фланге был заменён после слабой игры. Кроме того, он вернул себе уверенное лидерство по касаниям мяча (118) и передачам (112). Лучший и по пасам в решающей трети поля (28). Выиграл четыре дуэли из шести.



Выйдет ли он в стартовом составе на матч АПЛ против "Ливерпуля" в воскресенье? Нет. Но на скамье запасных должен быть. И отнюдь не на её краю.

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Как-то очень быстро в "Брюгге" скатились от эйфории к злости, даже панике. Уже через десять дней после "Зенита" главный тренер Филипп Клемент встретил третий подряд матч без побед в Бельгийской лиге очень жёстко: "Я взбешён. С таким отношением очков не будет, а "Боруссия" нам забьёт 8-9 мячей. Повезло, что нет болельщиков на трибунах, иначе они бы нам устроили. Но и я устрою игрокам". Позднее он пытался откатить назад, заявляя, что сердится, поскольку осознаёт большой потенциал команды, что получил ответ на тренировках. Однако слово - не воробей. И пользы от этого выпада не видно.

Как-то очень быстро "Брюгге" проиграл матч против дортмундцев. После быстрого пропущенного от "Лацио" он мобилизовался и даже чуть не победил. А "Боруссии" просто позволил выйти на 3:0 на 32-ой минуте. К сожалению, при помощи левого защитника Эдуарда Соболя. Из-под него забил Торган Азар. Витсель переиграл его в верховой дуэли и ассистировал Холанду. Менье прострелил справа после его выдвижения вперед и потери позиции. После чего заявления Клемента "я горд игрой в смелый короткий пас от обороны" и "их игроки говорили мне, что мы создали больше" уже выглядели жалкими.

Возможно, тренер ошибся с уходом от игры в три центральных защитника. Из-за этого Соболь оказался и менее прикрытым, и касался мяча и пасовал гораздо реже, чем ранее. Украинец старался, потерял сравнительно немного мячей - восемь, по пасам в последней трети был третьим на поле - 24. Нанёс хороший удар низом с 23-ёх метров, чуть не попав. Должен был попадать из района угла вратарской, пусть и под давлением Менье. Правда, эти удары состоялись уже при счёте 0:3. А в целом игра вышла неудачной. Для всей команды. Потому она уже третья. Хотя и отстаёт от лидера лишь на два очка.

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После двух провальных матчей в лиге и вымученной ничьей против "Аякса" в Лиге Чемпионов было ясно, что "Аталанте" нужны изменения в тактике, в мышлении. Руслан Малиновский их предоставил в Кротоне, действуя очень активно, энергично, связывая центр поля с атакой, выдавая и пасы под удары и удары. Тем не менее, против "Ливерпуля" играл не он, а гораздо менее подвижный, менее дриблёр, менее обостряющий Марио Пашалич в центре поля, а также второй форвард. В результате разрывы между линиями лишь возросли. Разумеется, это не единственная причина 0:5, но точно одна из важных.

Малиновский вышел на поле на 63-ей минуте и заиграл точно как в Кротоне. Нашёл дважды Сапату, которого остановили вратарь и защитники. Руджери, которого заблокировали.

Успел ввязаться в пять дуэлей и выиграть три. Коснулся мяча 31 раз. Пробивал по воротам издали (вратарь). Вошёл в Топ-4 по пасам в финальной трети поля (10). Сайты, подсчитывающие ТТД, поставили его в Топ-3 по набранным баллам за матч. При том, что находился на поле в три раза меньше других.

Вы скажете, что "Кротоне" - не "Ливерпуль", а после 0:5 никакие ТТД уже не важны. Но ведь нужно что-то решать, что-то менять. И возвращение Руслана в стартовый состав выглядит вполне логичным изменением, вполне логичным решением.

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Ярослав Ракицкий отыграл полный матч за "Зенит" дома против "Лацио". Счёт матча - 1:1. А Андрей Лунин просидел на скамье запасных "Реала" в матче против "Интера" (3:2).

Лига Европы

В восьми последних матчах до первого ноября "Гент" потерпел семь поражений при одной победе. Победе со счётом 5:1. Такой расклад должен был отбить у команды охоту сильно радоваться 4:1 в воскресенье. А она увидела в новом разгроме признак выхода из кризиса. Потому 1:2 в Белграде от "Црвены Звезды" в четверг встретила с недоумением. Помощник главного тренера Петер Балетт (Вим Де Деккер заразился коронавирусом) не понял, как по такой игре не набраны очки. Похоже, "буйволы" и вправду выглядели лучше, чем обычно, и в обороне, и в атаке. Но после таких серий лучше быть поскромнее.

"Гент" переиграл "Црвену Звезду" по ударам по воротам со счётом 18:14, владел мячом 64 процента времени. Если бы Кляйндинст на последних секундах пробил головой в пустой угол ворот, а не в сторону во вратаря - была бы ничья. Если бы до этого Роман Яремчук после получения прострела и пространства в штрафной пробил бы быстрее с 12-ти метров - защитник мог бы не успеть отчаянно заблокировать. Также Роман дважды - с острого угла и издали - попадал во вратаря. С другой стороны, сербы дважды попадали в каркас ворот. То есть могли забить больше и могут жаловаться на невезение больше.

Против "Ваасланда-Беверена" Яремчук оформил хет-трик. Первый во взрослой карьере. Что вывело его в Топ-5 в списке лучших бомбардиров команды с 1980-го года. Более того, статистический портал Opta насчитал ему звание игрока лиги в октябре. В месяце, в котором забил шесть мячей, как минимум в два раза больше, чем кто-либо другой. Правда, в Бельгии это вызвало недоумение, учитывая плохие результаты команды. Впрочем, если кто-либо и способен тащить "Гент" сегодня - то это он. Вчера не сумел. Записав на свой счёт "лишь" ассист, сбросом с правого фланга ближе к центру и чуть назад.

Роман Безус и Игорь Пластун провели этот матч на скамье запасных.

"Гент" остался с нулём очков после трёх матчей. Это не его сезон. В Еврокубках - уж точно.

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Матч АЕКа против "Зари" многие украинские болельщики просмотрели. И о состоянии греческого клуба, из которого исходили шансы украинского, перед матчем я писал. Поэтому сильно распространяться не буду. Отмечу лишь, что эта победа - наибольшая для афинян в Еврокубках с 2002-го года и повторение наибольшей гостевой в их истории. Да и, пожалуй, их легчайшая после возвращения в Еврокубки в 2016-ом году. Перед матчем в АЕКе его называли финалом. После капитан Петрос Манталос сообщил, что игроки изучали "Зарю" как ученики в школе и знали о ней всё. Отсюда и разрыв в настрое и тактике.

Дмитрий Чигринский легко читал игру, жёстко и успешно боролся. Тем более, что соперник играл ему на руку, "заставив" участвовать в десяти воздушных дуэлях. Семь были выиграны. Также Дмитрий выбил семь мячей и терял мяч лишь пять раз. Сильное выступление настоящего лидера. Евгений Шахов (69 минут) понравился меньше. Он, как и Чигринский, касался мяча маловато, а для опорника это плохо. Прижимался к линии обороны. Проиграл большую часть дуэлей. Неточно пробил головой в упор. Допустил десять неточностей. Но и он действовал очень спокойно и чётко. Начал вторую голевую комбинацию.

Шахова точно не стоит сильно критиковать. Ведь из-за травм он играл в стартовом составе шестой матч за 18 дней. Да и свою задачу он выполнил - помог нейтрализовать атаку хозяев. Особенно - разыгрывающего Владлена Юрченко. А Чигринский отлично и вовремя вернулся после очередного повреждения. Оба помогли АЕКу начать борьбу за выход из группы заново. Отставание от "Браги" ныне - три очка.

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"Хоффенхайм" - "Слован" Либерец 5:0. Тарас Качараба отыграл полный матч за гостей. В первом голевом эпизоде не прервал навес головой в падении, что позволило Даббуру принять мяч, обойти двоих и забить. Гриллитш забил ударом издали, когда мяч прошёл между ногами украинца и дезориентировал вратаря. В пятом голевом эпизоде сам Тарас был дезориентирован рикошетом от другого игрока "Слована" и не успел прикрыть Адамяна. Отмечу также 11 выбитых мячей - первое место на поле. "Слован" третий позади "Хоффенхайма" и "Црвены Звезды".

"Антверпен" - ЛАСК 0:1. Евгений Чеберко остался на скамье запасных гостей. У двух этих команд и "Тоттенхэма" по шесть очков.