"Если ты одиночка, иди играй в бильярд". Тренер Мехелена раскритиковал Марьяна Шведа

Главный тренер "Мехелена" Вутер Вранкен раскритиковал полузащитника команды Марьяна Шведа.

"Я не собираюсь больше тратить на него время. Игроки и персонал делали все, чтобы влить Шведа в коллектив. Но он ставит себя выше команды. Он регулярно опаздывал на занятия. Игроки и персонал говорили с ним несколько раз, я разговаривал с ним наедине. Но мы не получили ответов.

Если ты хочешь быть одиночкой, ты можешь, но тогда иди играть в бильярд или что-то в этом роде. Тогда вам не место в этой команде, где все стоят друг за друга. Его высокомерие только усугубляет ситуацию.

Есть много игроков, которые не выжимают из карьеры максимум, несмотря на свои качества. Это тоже может стать такой историей. Если что-то щелкнет у него в голове, тогда у нас будет качественный игрок", – цитирует Вранкена hln.be.