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"Если ты одиночка, иди играй в бильярд". Тренер Мехелена раскритиковал Марьяна Шведа

Наши за границей
(5 голосов)

Украинец получил нагоняй от наставника

"Если ты одиночка, иди играй в бильярд". Тренер Мехелена раскритиковал Марьяна Шведа
Новина українською

Главный тренер "Мехелена" Вутер Вранкен раскритиковал полузащитника команды Марьяна Шведа.

"Я не собираюсь больше тратить на него время. Игроки и персонал делали все, чтобы влить Шведа в коллектив. Но он ставит себя выше команды. Он регулярно опаздывал на занятия. Игроки и персонал говорили с ним несколько раз, я разговаривал с ним наедине. Но мы не получили ответов.

Если ты хочешь быть одиночкой, ты можешь, но тогда иди играть в бильярд или что-то в этом роде. Тогда вам не место в этой команде, где все стоят друг за друга. Его высокомерие только усугубляет ситуацию.

Есть много игроков, которые не выжимают из карьеры максимум, несмотря на свои качества. Это тоже может стать такой историей. Если что-то щелкнет у него в голове, тогда у нас будет качественный игрок", – цитирует Вранкена hln.be.

Напомним, Швед выступает за бельгийский "Мехелен" на правах аренды из "Селтика".

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В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Комментарии (18)
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FC Energy (Новая Каховка)
06.12.2020 в 13:20
Пора забыть о существовании такого футболиста. Даже стыдно как-то, что он такой бестолковый.
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+1
0
avatar
okolegko (Київ)
06.12.2020 в 13:22
З багнюки в князі вважай вибрався, але працювати не звик. Мабуть не буде з нього гравця
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+1
0
учитель футбола (Львов)
06.12.2020 в 13:13
Потому,видимо и в Селтике не давали играть.Не успел по мячу ударить,а понтов больше,чем у Месси.
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+2
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
06.12.2020 в 13:00
Товарищи комментаторы, почему вы с ходу верите на слово бельгийскому гею и спешите обоср*ть Шведа, не спросив о его позиции? Может его называют одиночкой, потому что он единственный в Мехелене, кто не позволяет гею-тренеру себя в очко шпилить. Узнайте сначала все подробности, а тогда уж поливайте человека го в ном, если вам это так нравится.
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+1
-8
avatar
Rezerf (Чернігів)
06.12.2020 в 13:14
Авжеж, усі пітараси, один Мар'ян - мужик. Якщо не вистачає мізків вивчити розмовну англійську, нащо взагалі було пертися в Шотландію? Грав бы за Зарю, чи Десну, і горя не знав би.
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+6
0
FC Energy (Новая Каховка)
06.12.2020 в 13:14
А я вижу то, что он не хочет учиться, не хочет меняться. Провал в Севилье, Селтике, банка в аутсайдере Бельгии - это приговор. Марьян просто ничего НЕ ХОЧЕТ.
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+2
0
avatar
Байкал (Lviv)
06.12.2020 в 13:28
З цього ,що ти написав,можна зробити висновок,що Шведу немає часу грати у футбол ,бо він як «термінатор» ,якого послали боротися з тренерами-геями в Європі . Виходить .Шо не тільки в Мехелені геї. Геї були в Севільї, Селтіку і таке враження ,що у майбутньому у всіх клубах ,де буде грати Швед. А він одинак. Може метод боротьби « одинака Шведа» це метод Дзюби? Просто він тупий. Закінчивши англійську школу ,в нього проблеми виникли з англійською мовою в Шотландії . Це нонсенс
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
06.12.2020 в 12:51
Попахивает возвращением в УПЛ
Ответить
0
-1
avatar
okolegko (Київ)
06.12.2020 в 13:23
В першу лігу
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0
0
SERG DIAGER (Сумы)
06.12.2020 в 12:47
WASTED
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0
0
Technical
06.12.2020 в 12:46
Ого! Ну це вже все... схоже game over
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+2
0
avatar
IvaneZZZ (Киев)
06.12.2020 в 12:06
Советую ему на Рыкуна посмотреть. Но тот хотя бы играл и выдал пару неплохих матчей за сьорную и за Днепр основным был.
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+2
-1
Tasha (Киев)
06.12.2020 в 12:12
Рикун то талантіще, тут навіть порівнювати немає чого, навіть в найгіршій формі і з бодуна Рикун видавав шикарні паси.
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+4
-1
avatar
armik (Киев)
06.12.2020 в 12:49
Знаток, однако. Сравнил член с пальцем.
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+2
0
Tasha (Киев)
06.12.2020 в 12:05
Нажаль, але він не перший і не останній з наших футболістів, що вірять у свій винятковий талант і впевнені що всі навколо їм зобов'язані(
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+5
-1
Artemanat (Кривой Рог)
06.12.2020 в 11:58
Даун опыта в Севильи не хватило тупое создание
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+5
-2
balamyt (Boston)
06.12.2020 в 11:47
Шведу многое было дано ,но в голове видно сквозняк...Так и пропадет ..как футболист..
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+5
-1
Alex-696 (Немирів)
06.12.2020 в 11:43
Звязда, блін.
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+5
-1


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