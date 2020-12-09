Игорь Харатин высказался о поражении Ференцвароша от Динамо

Украинский опорный полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин рассказал о поражении в 6 туре Лиги чемпионов от киевского "Динамо" 0: 1.

Мы очень разочарованы, потому что это был хороший матч, у нас были опасные моменты. Мы просто не смогли ими воспользоваться. Конечно, я хотел победить в своем родном городе, но сегодня - не сложилось.

В Лиге чемпионов мы смогли составить конкуренцию замечательным командам - ​​"Барселоне", "Ювентусу" и киевскому "Динамо". Мы накопили большой опыт в этих соревнованиях, - сказал игрок национальной сборной Украины M4 Sport.