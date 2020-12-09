Игорь Харатин высказался о поражении Ференцвароша от Динамо
Поставил "Динамо" в ряд с Барсой и Юве
Украинский опорный полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин рассказал о поражении в 6 туре Лиги чемпионов от киевского "Динамо" 0: 1.
Мы очень разочарованы, потому что это был хороший матч, у нас были опасные моменты. Мы просто не смогли ими воспользоваться. Конечно, я хотел победить в своем родном городе, но сегодня - не сложилось.
В Лиге чемпионов мы смогли составить конкуренцию замечательным командам - "Барселоне", "Ювентусу" и киевскому "Динамо". Мы накопили большой опыт в этих соревнованиях, - сказал игрок национальной сборной Украины M4 Sport.
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