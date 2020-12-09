  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Игорь Харатин высказался о поражении Ференцвароша от Динамо
В тренде

Игорь Харатин высказался о поражении Ференцвароша от Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

Поставил "Динамо" в ряд с Барсой и Юве

Игорь Харатин высказался о поражении Ференцвароша от Динамо
Новина українською

Украинский опорный полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин рассказал о поражении в 6 туре Лиги чемпионов от киевского "Динамо" 0: 1.

Мы очень разочарованы, потому что это был хороший матч, у нас были опасные моменты. Мы просто не смогли ими воспользоваться. Конечно, я хотел победить в своем родном городе, но сегодня - не сложилось.

В Лиге чемпионов мы смогли составить конкуренцию замечательным командам - ​​"Барселоне", "Ювентусу" и киевскому "Динамо". Мы накопили большой опыт в этих соревнованиях, - сказал игрок национальной сборной Украины M4 Sport.

Читайте такжеДинамо – Ференцварош 1:0. Видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 13:04
Вчора дивився на кацтелебаченні (Футбол2"), так дуже "прихільний" до нас коментатор договорився до того, що типа Харатин був радий, як вихованець Динамо перемозі киян, і наче спеціально не зіграв при голі з Поповим. Но ета нє точно. Может і нє так.)))
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.12.2020 в 10:53
Гідні слова гідної людини!
Ответить
+5
0
Алекс1955 (Донецк)
09.12.2020 в 11:53
А что вы хотели, что бы сказал про Динамо воспитанник Динамо? А вообще, судя по обзору, Динамо с Ювентусом в Италии играло ЛУЧШЕ, чем с Ференцварошем в Киеве.
Ответить
+2
-1
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
09.12.2020 в 10:47
Спасибо, что не ныл про судей-везение и т.п.
Ответить
+7
0
Достоевский (Загоризонтом)
09.12.2020 в 10:49
Это только в Динамо ноют и ищут врагов.
Ответить
+2
-6
avatar
Kalina ua (Sumy)
09.12.2020 в 11:07
"Финал года", выиграло Динамо.
+4
-1
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
09.12.2020 в 11:24
Пока что только ты тут нагадил , федормихалыч хренов :)))
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 13:05
Куди там Достоєвському з записками відомими...
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...