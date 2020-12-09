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Динамо – Ференцварош 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Ференцварош 1:0. Видео гола и обзор матча
Новина українською

Динамо в матче 6-го тура Лиги чемпионов играет в Киеве с Ференцварошем.

Первый тайм поединка нельзя назвать зрелищным – динамовцы играли по счету, который их устраивал, а Фради также не форсировали события В итоге – 0:0 к перерыву.

После перерыва тенденция игры сохранилась, но киевляне реализовали свой шанс со стандарта – после навеса со штрафного головой пробил Денис Попов. Как итог - 1:0 в пользу киевлян, которые пробились в 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо – Ференцварош 1:0

Гол: Попов (60)

Обзор матча:

Гол Попова:

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (9)
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Vlad21
09.12.2020 в 00:00
Поздравление Динамо с выходом в ЛЕ. Очки в копилку страны тоже не помешают, да и деньги за победу не лишни.
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0
0
vlotko (Броди)
08.12.2020 в 23:51
Гра на результат. Нічого зайвого. 1,7 млн євро за перемогу від УЄФА.
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0
0
sinoptik (Кииев)
08.12.2020 в 23:50
Луческу-Ребров 1-0
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0
0
Mark.24 (Киев)
08.12.2020 в 23:49
В принципе весна без изменения игры , очень выглядит печальной!!! бороться всерьез с венграми!! Самое печальное что и с чемпионом Эстонии может оказаться очень сложно...Работать и тренироваться до усрачки...двоечники и лентяи
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+1
0
Vlad21
08.12.2020 в 23:56
Работать и еще раз - работать. По составу исполнителей, должны были побеждать более уверенно и с большим счетом. Удастся ли Луческу перестроить Динамо. Весна покажет.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
08.12.2020 в 23:47
Шара залетела. Венгры как минимум не хуже
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
08.12.2020 в 23:36
Игра Динамо где-то на уровне дна по зрелищности. Это вообще не футбол.
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+2
-2
Mark.24 (Киев)
08.12.2020 в 23:27
Добрый вечер! Которым сложно назвать очень хорошим но поучительным!!Сначала нудная тягамотина... Ни мысли ни скорости ни чего...Бум бум не туда не то....Забили , 1 пока... И сразу сами чуть не занесли- передачи назад... Как хочется футбола от Динамо , но все не хотят или не могут напрягаться , (((график))) а молодняк опять от сунулиот игры.. Вербичка звездит и пиз-ит...Цыганкович изображает.. ООО сори выходит лучший нападающий Супрянчичус сейчас как даст...назабивает
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+1
-3
Фк Гарт (Львів)
08.12.2020 в 23:23
Боже, які вони бездарні
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+1
-1


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