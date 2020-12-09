Динамо – Ференцварош 1:0. Видео гола и обзор матча

Динамо в матче 6-го тура Лиги чемпионов играет в Киеве с Ференцварошем.

Первый тайм поединка нельзя назвать зрелищным – динамовцы играли по счету, который их устраивал, а Фради также не форсировали события В итоге – 0:0 к перерыву.

После перерыва тенденция игры сохранилась, но киевляне реализовали свой шанс со стандарта – после навеса со штрафного головой пробил Денис Попов. Как итог - 1:0 в пользу киевлян, которые пробились в 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо – Ференцварош 1:0

Гол: Попов (60)

Обзор матча:

Гол Попова: