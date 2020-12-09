Динамо – Ференцварош 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Динамо в матче 6-го тура
Первый тайм поединка нельзя назвать зрелищным – динамовцы играли по счету, который их устраивал, а Фради также не форсировали события В итоге – 0:0 к перерыву.
После перерыва тенденция игры сохранилась, но киевляне реализовали свой шанс со стандарта – после навеса со штрафного головой пробил Денис Попов. Как итог - 1:0 в пользу киевлян, которые пробились в 1/16 финала Лиги Европы.
Гол: Попов (60)
Обзор матча:
Гол Попова:
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Комментарии (9)
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Vlad21
09.12.2020 в 00:00
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vlotko (Броди)
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sinoptik (Кииев)
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Mark.24 (Киев)
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Vlad21
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oda1979 (Запорожье)
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Фк Гарт (Львів)
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